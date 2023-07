Bad Wildungen: Rasse und Klasse bei der Viehmarkt-Tierschau

Von: Cornelia Höhne

Preismünze für die Stute Bijou aus dem Haflingergestüt Stange in Bergheim: Von links Bürgermeister Ralf Gutheil, Melina Hokema, Lena Schaake, Stadtrat Michael Maiweg, Anna Wolter. © Cornelia Höhne

Bei bestem Schauwetter lockte die Bezirkstierschau beim Kram- und Viehmarkt in Bad Wildungen am Samstag (22. Juli 2023) zahlreiche Besucher auf das Reitgelände.

Bad Wildungen – Die Schau begann mit Schrecken: Ein medizinischer Notfall eines Teilnehmers aus dem Stall Biederbeck schockte in früher Morgenstunde. Bei der Siegerehrung am Mittag verkündete Bürgermeister Ralf Gutheil erleichtert: „Der Patient ist stabil.“ Der Wellener Talhof, der über 20 Pferde und Fohlen gemeldet hatte, nahm nicht mehr an der Schau teil.

Preismünze für drei Spitzentiere in der Pferde- und Ponyzucht verliehen

Siegerstute bei den Warmblütern: Für „Her Highness Lolita W“ nahm Katja Walter die Preismünze in Bronze von Bürgermeister Ralf Gutheil entgegen. © Cornelia Höhne

Die einzelnen Schauklassen waren daher durchwachsen besetzt. Die Zuschauer an den Bewertungsringen sahen dennoch sehr gute Zuchttiere, bestens herausgebracht und präsentiert von den Ausstellern, darunter viele Jugendliche. Schauleiterin Dr. Cordula Kipp vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (Kassel) lobte Zuchtmaterial und Organisation.

Die höchste Auszeichnung des Tages, die Preismünze in Bronze, wurde dreimal vergeben für Spitzentiere in verschiedenen Rassengruppen: An Katja Walter (Albertshausen) für die Siegerstute bei den Warmblütern mit Namen Her Highness Lolita W, an das Haflingergestüt Stange (Bergheim) für die Bundes- und Staatsprämienstute Bijou und das Shetlandpony Gilsbachs Terzia Rosa von Gabi-Trümper-Blos (Singlis).

Große Ehrung für kleine Stars: Das Shetlandpony Gilsbachs Terzia Rosa von Gabi und Dirk Trümper-Blos (Singlis) siegte in seiner Rassengruppe. © Cornelia Höhne

Junge Vorführer beim Kälberaufzuchtwettbewerb

Das beste Stutfohlen der Schau war ein Warmblüter von Carmen Vollbach (Hilgershausen), das beste Hengstfohlen ein Deutsches Reitpony im Besitz der Familie Keil (Wenzigerode). Diese Zuchtstätte war stark vertreten. Sie präsentierte unter anderem zwei Stutenfamilien und holte den Siegertitel mit der Zuchtstute Raanyaa vom Alten Grenzhof und zwei Töchtern (Deutsches Reitpony).

Den Kälberaufzuchtwettbewerb der jüngeren Vorführer gewann Lena Hecker (Haina/Kloster) vor Linda Ulrich (Altwildungen) und Frieda Hecker (Haina). Bei den älteren Kindern stand Lina Krippner (Herbelhausen) an der Spitze, gefolgt von Felix Ulrich und Linus Ulrich (beide Altwildungen). Siegerin im Jungrindervorführwettbewerb wurde Julia Charlott Albus (Albertshausen).

Fleischrinder, Waldkopfschafe und Burenziegen

Eine bunte Rassenvielfalt zur Demonstration boten Züchter mit Klein- und Großtieren. Die Sonderschau Fleischrinder gab einen Überblick über die Rassen Dexter, Limousin, Zwergzebu. Stets umlagert waren die Pferche mit Rotkopf- und Waldschafen, Burenziegen, Red Kalahari und Zwergziegen. Einzelne Vertreter ihrer Rasse wie Fjordpferd, Deutsches Classic Pony, Minipferde und Maultiere rundeten das Bild ab. Eine Schaueinlage zur Kommunikation mit Pferden boten Sonja Lütkemeyer und Sven Kipp, bevor Ehrenpreise und Staatsauszeichnungen vergeben wurden. In der Reithalle standen die Zuchttiere der Rassegeflügelzüchter und Kaninchenzüchter mit vielen Rassen und Farbschlägen im Fokus.

Auf dem Rummelplatz herrschte reger Betrieb. Traktoren- und Oldtimer-Ausstellung der Schlepperfreunde Auenberg, Odershausen, und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleiteten das Volksfest. Der viertägige Kram- und Viehmarkt endet am Sonntagabend (23. Juli) mit viel Musik. Ab 20 Uhr spielen die Friedrichsteiner Schlossbergmusikanten im Festzelt.

