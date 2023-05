Raubversuch unter Messereinsatz scheitert in Wildunger Altstadt

Die sofort eingeleitete Fahndung der Wildunger Polizei nach dem jungen Mann mit dem Messer verlief ergebnislos. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Zu einem versuchten Straßenraub kam es am Dienstagabend in der Brunnenstraße der Bad Wildunger Altstadt, teilt die Polizei mit.

Bad Wildungen – Der mit einem Messer bewaffnete Tatverdächtige musste ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der bislang nicht identifizierte Mann folgte nach Angaben der Kripo einer 53-jährigen Frau aus Bad Wildungen. Er sprach sie gegen 19.45 Uhr in einem Hinterhof in der Brunnenstraße an. Mit einem Messer in der Hand griff er nach ihrer Tasche und forderte sein Opfer gleichzeitig auf, ihm ihr Eigentum zu übergeben.

Die Frau reagierte, indem sie eine kleine Holztür zuschlug und mit einem Fuß zuhielt. Gleichzeitig rief sie laut um Hilfe und nach der Polizei. Dadurch wurde auch eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam. Der verhinderte Räuber flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße An der Mauer. Die überfallene Frau sei bei dem Raubversuch unverletzt geblieben, so die Polizei weiter.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeistation Bad Wildungen verliefen ohne Erfolg, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Von dem gesuchten Täter liegt jedoch folgende Personenbeschreibung vor: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und trug kurze, blonde, lockige Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Laut Polizei sprach der Mann hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Arbeitshose mit neongrünen Taschen und einem schwarzen T-Shirt.

Die Kriminalpolizei in Korbach hat noch am Dienstagabend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, die ihnen verdächtig erscheinen oder Hinweise auf den gesuchten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden. (red)