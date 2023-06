Saisonstart geplatzt: Bad Wildunger Freibad bleibt noch zu

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Saisonstart geplatzt: Beim Befüllen des Freibads sackte eine Rohrleitung ab und muss saniert werden. Die Hoffnung ist groß, dass sich das Dilemma aus 2020 (Foto) nicht wiederholt. Wegen Lieferschwierigkeiten bei der Reparatur des Beckenkopfs fiel damals die komplette Freibad-Saison ins Wasser. © Archivfoto: Cornelia Höhne

Eine bittere Pille für die Badegäste in der Freizeitanlage Heloponte: Bei allerbestem Wetter ist das Schwimmbad in der Badestadt dicht.

Bad Wildungen – Das Hallenbad ist wegen Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis Freitag (9. Juni 2023) geschlossen. Und die für Anfang Juni angepeilte Saisoneröffnung im Freibad fiel ins Wasser, weil überraschend eine Rohrleitung abgesackt ist und repariert werden muss.

Beim Fluten des Beckens abgesackt

Matthias Biederbeck (CDU) brachte das Thema Heloponte in der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend (5. Juni) in der Wandelhalle zur Sprache. „Ich bin angesprochen worden, wann denn das Freibad eröffnen würde.“

Die Anlage war bereits für den Start in die neue Saison gerüstet, hieß es. Als das Becken geflutet wurde, sei eine Rohrleitung für die Überlaufrinne abgesackt, erläuterte Erster Stadtrat Hartmut Otto. „Wir haben zunächst versucht, das mit einfachen Mitteln zu reparieren, das ging aber leider nicht.“ Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende dieser Woche bis Anfang nächster Woche abgeschlossen werden.

Bürgermeister Gutheil: „So schnell wie möglich eröffnen“

Damit rückt der Badebetrieb im Freibad aber noch in weite Ferne. Denn bis das Becken wieder gefüllt ist, dauert es einige Tage, und die anschließende Beprobung nimmt weitere sieben bis zehn Tage in Anspruch. Otto dämpft daher voreilige Erwartungen: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor dem 20. Juni überhaupt sagen können: Wir können schwimmen oder nicht.“

Bürgermeister Ralf Gutheil zeigte sich optimistisch: „Auf alle Fälle ist geplant, das Schwimmbad so schnell wie möglich im Juni noch zu eröffnen.“ Leider musste dieser Tage auch das Hallenbad wegen dringender Reparaturarbeiten im Innenbereich geschlossen werden, merkte Gutheil an. Aktuell steht damit die gesamte Freizeitanlage Heloponte nicht zur Verfügung. Diese Arbeiten zu verschieben war aus Sicht des Bürgermeisters keine Alternative. „Wenn wir das abgesagt hätten, dann hätten wir diese Spezialfirmen erst im Herbst oder dieses Jahr gar nicht mehr bekommen.“

In 2020 trübte ein maroder Beckenkopf den Badespaß

Die Situation ohne Schwimmbad sei ärgerlich, komme aber nicht ganz unerwartet, gab Gutheil zu bedenken. Wiederholt wurde bei den Diskussionen über einen geplanten Neubau darauf hingewiesen, dass wegen der in die Jahre gekommenen Anlage auch der komplette Schwimmbad-Betrieb kurzfristig einmal lahm gelegt werden könnte. In 2020 war das im Freibad schon einmal der Fall. Damals trübte ein maroder Beckenkopf am großen Becken den Badespaß. Wegen Lieferengpässen beim Baumaterial wurde das Freibad vor drei Jahren gar nicht mehr in Betrieb genommen. (Cornelia Höhne)