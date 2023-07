Bad Wildungen: Abschlusszeugnisse für 72 Haupt- und Realschüler der Ense-Schule

„Sie werden überall gebraucht“

+ © Cornelia Höhne Festlicher Abschied: Die Absolventen der Ense-Schule nahmen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Für die Haupt- und Realschüler beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. © Cornelia Höhne

72 Schulabgänger der Ense-Schule in Bad Wildungen wurden am Donnerstagabend (13. Juli 2023) in einer Feierstunde in der Aula verabschiedet.

Bad Wildungen – Es ist das „Ende der Reise an unserer Schule“, sagte Schulleiterin Martina Schütz. Ein neuer Lebensabschnitt mit Herausforderungen, aber auch der Chance, Talente zu entdecken und sich weiter zu entwickeln, beginne. „Seid mutig, und wagt diesen Schritt“, rief sie den Absolventen zu.

Landrat Jürgen van der Horst: „Sie werden gebraucht“

Das erlernte Wissen sei Grundlage für die Entwicklung zu kritischen und reflektierenden Persönlichkeiten. Den Schulabgängern wünschte sie eine Welt, in der Gleichberechtigung, Toleranz sowie Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt herrschen. „Verfolgt Eure Träume und lasst Euch nicht von Rückschlägen entmutigen.“

Glückwünsche des Landkreises Waldeck-Frankenberg überbrachte Landrat Jürgen van der Horst den 45 Real- und 17 Hauptschülern. „Sie werden gebraucht“, wandte er sich an die Schulabgänger. Benötigt würden „dringend junge, motivierte Menschen, die bereit sind, sich jetzt in die berufliche Laufbahn zu begeben“. Duale Ausbildung und klassische Ausbildungsberufe böten viele Möglichkeiten.

Das bekräftigte auch Bürgermeister Ralf Gutheil in seinem Grußwort. „Egal, welcher Weg jetzt eingeschlagen wird, Sie werden überall gebraucht, und man wartet sehnsüchtig auf Sie.“ Gutheil gratulierte namens der Stadt Bad Wildungen zum bestandenen Abschluss. „Lassen Sie es richtig krachen.“ Landrat van der Horst kündigte Pläne des Landkreises an, den Schulstandort an der Ense weiter zu entwickeln (WLZ-Printausgabe vom 14. Juli).

„Macht Euer Ding und erinnert Euch gern an die Schulzeit zurück“

Pfarrerin Andrea Hose-Opfer sagte zum Abschied: „Ihr werdet losgelassen – aber nicht in einen Ententeich sondern in den großen Ozean, mit Sturm und Wind und mit neuen Ufern und einem Land, das ihr entdecken könnt.“ Elternbeiratsvorsitzende Christine Giesler stellte fest: „Die schöne, behütete Zeit an der Ense-Schule ist nun vorbei.“ Die Absolventen seien nun am Zug, das Erlernte in ihrem neuen Lebensabschnitt einzusetzen.

„Ihr seid tolle Persönlichkeiten mit Potenzial“, betonte Christine Klutz vom Förderverein der Ense-Schule. „Macht Euer Ding und erinnert Euch gern an die Schulzeit zurück.“ Die Klassenlehrer Vera Fust, Niklas Göthe und Stephanie Gehrke ließen Stationen der Schulzeit Revue passieren, vom Pudding-Essen auf Zeit, den guten Umgang miteinander und die ungeliebten Hausaufgaben. „Nun habt ihr den Schulabschluss in der Tasche und die Zukunft vor Augen.“ Die Lehrer wünschten „Zeit für das Leben.“ Sprecher der drei Klassen dankten den Lehrern für die Unterstützung, ganz besonders aber ihren drei Klassenlehrern.



Sechs Schüler für Leistungen und soziales Engagement geehrt

Für die 9aH sagte Leon Kraushaar: „Wir waren eine Gemeinschaft, die zusammenhält, auch wenn wir viel Unsinn gemacht haben.“



Leni Maxima Harsdorff von der 10bR bekannte, nicht der Tag der Schulentlassung sei das große Ziel gewesen, „sondern die Jahre, in denen unser Charakter geformt wurde“. Alex Stikhilyas (10aR) dankte für Fleiß, Geduld und Unterstützung in einer emotionalen Rede, bei der auch ein paar Tränchen flossen.



Für schulische Leistungen und soziales Engagement wurden sechs Schüler geehrt: Talia Haertel, Henning Martin (9H), Laura Amende, Marcel Röhner (10aR), Lena Marx, Nico Brokmann (10bR).



Julia Momber vom Bad Wildunger Jugendhaus überreichte neun Schülern der Abschlussklassen Anerkennungen für ehrenamtliche Juleica-Arbeit.



Mit vielen Glückwünschen, Dank an Eltern und alle weiteren Unterstützer und den Liedern „Die Reise“ und „Geile Zeit“ verabschiedeten sich die Absolventen von ihrer Schule.

Die erfolgreichen Absolventen der Ense-Schule:

Klasse 10 a R, Klassenlehrer Niklas Göthe: Asaf Altin, Antonia Amato, Laura Amende, Mounir Annouri, Laiba Chaudary, Sushan Chen, Dana Hassan, Dennis Heck, Max Heck, Nassim Jaaouane, Din Kajevic, Lilly Lakomy, Gioia Marmaridis, Leoni Marsch, Carolin Moor, Jessica Reichenborn, Marcel Röhner, Zarife Saraqi, Marina Scharifi, Emil Steinhauer, Alex Stikhilyas, Madlien Stokowy, Kathleen Unruh.



Klasse 10 b R, Klassenlehrerin Stephanie Gehrke: Elif Akcay, Kristina Apalkov, Mya Braunagel, Nico Brokmann, Leni Harsdorff, Lilly-Feline Heintzemann, Julia Hügel, Maria Ihlefeld, Zoe Jensch, Victoria König, Emin Koyuncu, Robin Malkomeß, Lena Marx, Zozan Mohammad Alo, Julia Mroz, Jennifer Papendick, Jason Peil, Julian Rodich, Mattes Schulze, Dustin Walter, Luis Wetzel, Fynn Luca Wilhelmi.



Klasse 9 H, Klassenlehrerin Vera Fust: Sabri Ahmad, Furtuna Asgede, Siem Brhane, Dahir Omar Dahir, Marie Eimer, Marius Giesler, Talia Haertel, Leon Kraushaar, Michael Kruck, Jan-Ole Küppers, Henning Martin, Alexander Neumann, Larisa Pajalic, Lukas Rudnik, Justin Schaub, Chiara Vaccaro, Alp Koray Yilmaz. (Cornelia Höhne)