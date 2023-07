Starke Künstlerinnen prägen Bad Wildunger Folkfestival 2023

Teilen

Außerhalb von Kuba beherrscht kaum jemand dieses sechssaitige Instrument: Yarima Blanco mit ihrer „Tres“ © Eduardo Rawdriguez

Am 28. und 29. Juli steht das 27. Festival „Folk im Park“ an der Wandelhalle Bad Wildungen und in der Philipp-Nicolai-Kirche an.

Bad Wildungen – „Wir haben jetzt schon mehr Karten fürs Eröffnungskonzert in der Philipp-Nicolai-Kirche verkauft, als im vorigen Jahr überhaupt Besucher da waren“, sagt Veranstaltungsleiter Gereon Schoplick vom Stadtmarketing Bad Wildungen. Im Rathaus stellte er gemeinsam mit Geschäftsführerin Ute Kühlewind, Bürgermeister Ralf Gutheil und den Sponsoren das Programm vor.

„Wir gehen davon aus, dass das Eröffnungskonzert mit Scottish Folk von Iona Fyfe in der Kirche dieses Mal ausverkauft sein wird“, fügt Schoplick hinzu. Der Neustart der Kulturveranstaltungen nach der Pandemie habe sich im vorigen Jahr generell schwierig gestaltet, erinnert er. „Diese Erfahrung teilten Veranstalter auch in anderen Städten und Regionen – aber jetzt kehren die Leute zurück“, stellt er mit Erleichterung und Freude fest.

Iona Fyve eröffnet das Folkfest mit ihrem Trio in der Altwildunger Philipp-Nicolai-Kirche. © Elly Lucas

Die Nicolai-Kirche blieb als Konzert-Ort des Folkfestivals bestehen, auch nachdem das beliebte Kultur-Ereignis 2013 mit seinem Schwerpunkt aus dem Hof des Schlosses Friedrichstein in den Wildunger Kurpark verlegt werden musste. „Die Kirche ermöglicht eine besondere, dichte Atmosphäre“, begründet Schoplick die Wahl. Jürgen Weste unterstützte mit seinem Unternehmen, das er inzwischen samt dem Engagement fürs Folkfest an Sohn Olaf übergeben hat. Er freut sich über die Konzerte in der Kirche: „Ich weiß, dass auch die Kirchengemeinde diese Freude teilt.“

Frank Engelhardt,Leiter der Wildunger Geschäftsstelle der Waldecker Bank, zeigt sich jedes Mal beeindruckt von der „Vielfalt der vertretenen Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen der Welt“. Auch die Bank ist seit dem Start dabei.

Das Preisniveau fürs Festival sei anders auch nicht zu halten, ergänzt Ute Kühlewind. Schließlich seien die Ausgaben etwa für Energie und Sicherheit in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Zugleich dürfen und wollen wir die Preis nicht zu hoch setzen, weil wir möglichst vielen Menschen das Festival zugänglich machen wollen“, fügt die Stadtmarketing-Chefin hinzu. Nicht zuletzt wolle man Menschen von außerhalb in die Stadt ziehen, was dem Folkfestival vom Start weg bis heute gelinge.

Freuen sich aufs 27. Folkfestival: (von links) Gereon Schoplick, Frank Engelhardt, Olaf und Jürgen Weste, Ralf Gutheil und Ute Kühlewind. © Matthias Schuldt

Hochklassige Ensembles aus aus mehr als 100 verschiedenen Ländern und allen Erdteilen waren bislang dabei. Nach der Schottin Iona Fyfe am Freitag warten am Samstag an der Musikmuschel vor der Wandelhalle (bei Regen in der Wandelhalle) drei Programmpunkte aufs Publikum.

Rachel Snow und Tim McMillan aus Australien gewinnen das Publikum mit einfühlsamer Musik. © Tania Tobiano

Zu einer spannenden Begegnung von Orient und Okzident lädt die deutsch-afghanischen Sängerin Simin Tander ein. Das virtuos-unterhaltsame australischen Duo Snow/McMillan folgt bevor tanzbaren Son-Cubano-Musik mit der herausragenden Band von Yaríma Blanco aus Kuba die Folknacht im Park beschließt. Künstlerinnen prägen das Erscheinungsbild dieser 27. Ausgaben des Folkfestivals. Auch wenn es nicht als Motto über der Veranstaltung steht, „ist das auch kein Zufall. Starke Frauen der Folkszene stehen dieses Jahr im Mittelpunkt“, schließt Schoplick.

Der Eintritt am Freitag kostet 20 Euro, am Samstag 28 Euro und das Zwei-Tages-Ticket beläuft sich auf 36 Euro. Kartenservice: www.bad-wildungen.de/tickets;Tourist-Infos Bad Wildungen und Reinhardshausen, (05621) 9 65 67 41.

Das Programm:

Freitag, 19.30 bis 21.30 Uhr, Philipp-Nicolai-Kirche Altwildungen: Iona Fyfe Trio mit Scottish Folk. Die junge Sängerin aus Aberdeen singt in schottischer Sprache und ist dabei ebenso in den uralten Traditionen wie in zeitgenössischen Songs und Balladen zu Hause. Iona Fyfe feiert die traditionsreiche Kunstform der Bothy Ballads aus ihrer Heimatregion, aber interpretiert diese auf zeitgenössische Weise.



Folknacht am Samstag, 18.30 bis 23 Uhr:

Simin Tander Trio:eine Klangreise zwischen Weltmusik und Improvisation Die deutsch-afghanische Sängerin und Komponistin gehört zu den spannendsten Musikerinnen der europäischen Weltmusik- und Jazzszene. Gesungen auf Englisch und auf Paschtu entwickelt ihr sowohl zartes als auch kraftvoll-warmes Timbre einen Sog, eine leise Intensität, die man selten erlebt, mit Björn Meyer: Bass und Samuel Rohrer: Schlagzeug



Simin Tander mischt Orient und Okzident in ihrer Musik. © Tander/pr

Tim McMillan und Rachel Snow aus Australien führen Acoustic Rock in Songs und Instrumentals auf. Gitarrist Tim McMillan ist auf seinem Stahlsaiten-Instrument und mit dem Plektrum ein Ausnahmekönner. Seine Eigenkompositionen und Interpretationen stehen auch für das ungezähmte, fantastische Element in der Musik. Seit einigen Jahren spielt er im Duo mit seiner Frau, der klassisch ausgebildeten Geigerin Rachel Snow, die zusammen mit McMillan intime Klanglandschaften voller Wärme entstehen lässt. Die lebendigen Auftritte, gewürzt mit skurrilem Humor und der Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, haben das Duo international zu einem beliebten Live Act gemacht.



Yaríma Blanco y Son Latina beschließen die Nacht mit Son Cubano. Die Tres Cubano ist ein kubanisches Saiteninstrument mit drei Doppelsaiten. Die Kunst, sie richtig zu spielen, beherrschen außerhalb Kubas nur wenige. Yaríma Blanco ist eine der ersten Frauen, die diese Fertigkeit so beherrscht, dass sie ihren Platz auf den internationalen Bühnen gefunden hat. Seit einigen Jahren erobert sie mit ihrem Septett die Bühnen der Welt mit einem tanzbaren Mix aus eigenen Kompositionen und Melodien aus dem „Buena Vista Social Club“.aus der kubanischen Musik, wie man sie seit dem Erfolg des „Buena Vista Social Club“ auf der ganzen Welt kennt.

Außer Yarima Blanco: Tres und Gesang sind dabei: Andrés Pérez: Percussion, Hirán Carralero: Bass, Oscar Fernández: Akustische Gitarre, Gerard Armenteros: Trompete, Yunior Hidalgo: Percussion, Gesang, Yusmel Ávila: Gesang, Percussion. (Matthias Schuldt)