Wenn Leben zu Ende geht: Bad Wildunger Hospizverein begleitet Sterbende und unterstützt Angehörige

Von: Cornelia Höhne

Bereit für ehrenamtliche Unterstützung: Von links Annette Ocker, Christine Goebel, Kerstin Hartge, Gabi Gutheil-Mombrei, Jürgen Förster-Hankel, Monika Broesicke, Dr. Erhard Hain, Alice Klimek, Evelin Härlin und Heidi Gloszat vom Bad Wildunger Hospizverein. © Cornelia Höhne

Wenn das Leben eines geliebten Menschen zu Ende geht, können Trost und Unterstützung von ehrenamtlichen Mitgliedern des Bad Wildunger Hospizvereins den Abschied erleichtern und durch schwere Zeiten helfen.

Bad Wildungen –Der Hospizverein bietet Sterbenden und ihren Angehörigen ehrenamtliche Begleitung an. Das können regelmäßige Besuche am Krankenbett sein, aber auch Gespräche mit pflegenden Angehörigen in dieser Ausnahmesituation. Meist einmal in der Woche besuchen die Begleiter Menschen auf ihrem letzten Lebensweg in ihrem häuslichen Umfeld, im Altenheim oder einer Pflegeeinrichtung. Sie spenden Trost oder drücken stumm die Hand. Dabei geht es nicht nur um den Sterbenden. „Auch Angehörige brauchen manchmal Jemanden zum Sprechen, “ sagt Monika Broesicke.

Im Vorbereitungskurs geschult für die einfühlsame Arbeit

„Begleitungen sind sehr, sehr unterschiedlich und immer auf die Familien zugeschnitten“, berichtet Jürgen Förster-Hankel, der gerade seine neunte Begleitung übernommen hat. Da könne eine Fahrt zum Einkaufen einem pflegenden Ehepartner aus der größten Not helfen oder für einen Schwerkranken das Erfüllen eines sehnlichen Wunschs – so wie gerade erst geäußert, die Begleitung in den Fitnessraum.

In einem Vorbereitungskurs über ein Dreivierteljahr erwarben die Männer und Frauen das nötige Rüstzeug für ihre einfühlsame Arbeit. „Es braucht eine gewisse Ausdauer, Empathie und eine akzeptierende Haltung zum Tod“, skizziert Christiane Goebel die Voraussetzungen. Sie hat mit Ingeborg Sauerwein in 2006 die Hospizarbeit in Bad Wildungen auf den Weg gebracht und ist bis heute ein Motor der örtlichen Hospizarbeit. „Menschenliebe und ein gewisses Maß an Resilienz“ sind laut Dr. Erhard Hain, Vorsitzender des Hospizvereins, weitere wichtige Eigenschaften. „Das Sterben ist immer noch ein Tabu-Thema“, weiß Heidi Gloszat.

Ziel ist es, eine langfristige Beziehung aufzubauen

Betroffene werden nicht nur direkt vor ihrem Tod sondern mitunter schon Wochen, Monate und Jahre davor begleitet, denn manche Krankheitsverläufe können sich stabilisieren. Leider kommen viele Anfragen „sehr, sehr kurzfristig“, bedauert Kerstin Hartge. „Unser eigentliches Ziel ist es, eine langfristige Beziehung aufzubauen.“ Der Hospizverein möchte mit seinem Angebot Einsamkeit und Hilflosigkeit vermeiden, merkt Annette Ocker an.

Ein Händedruck am Krankenbett. © Christophe Gateau/dpa

Eine echte Kommunikation kommt nicht immer zustande, manchmal nur ein Augenzwinkern. Das zeige aber, dass dem Gegenüber die Anwesenheit des Begleiters wichtig ist. „Daraus schöpfe ich meine Motivation“, sagt Gabi Gutheil-Mombrei. Die ehrenamtliche Koordinatorin im Team ist erste Ansprechpartnerin für alle Anrufer und leitet die weitere Betreuung durch ein Mitglied des Hospizteams ein.

Kontakt zum Hospizverein und weitere Informationen: Telefon 01522/7529160 oder info@hospizverein-badwildungen.de.

Trotz Not: Kostenlose Hilfe wenig angefragt

Obwohl der Verein bei Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Altenheimen, Kliniken über das kostenlose Hilfsangebot informiert habe, sei die Nachfrage zur Begleitung von Betroffenen überschaubar. „Ich sehe aber, wie groß die Not in Pflegeheimen ist“, wundert sich Gutheil-Mombrei. Hier sei Schulterschluss aller auf diesem Gebiet beteiligten Organisationen gefragt. „Wir müssen ein Netzwerk aufbauen – das geht nur gemeinsam.“



Das Team der ehrenamtlichen Sterbebegleiter hofft, mit steigenden Zahlen der Begleitungen auf Professionalisierung und eine bezahlte Koordinatorenstelle. „Damit hätten wir viel mehr Man-Power für unsere wichtige Arbeit“, sagt Evelin Härlin. (Cornelia Höhne)