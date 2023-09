Bad Wildungen: 400 Teilnehmer beim 24-Stunden-Wanderabenteuer Edersee

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Startsignal für das 24-Stunden-Wanderabenteuer Edersee: Ute Kühlewind vom Bad Wildunger Stadtmarketing und Claus Günther vom Edersee Marketing schickten 130 Teilnehmer auf die 85 Kilometer lange Strecke. © Cornelia Höhne

400 Wanderer erkundeten am 8. und 9. September die Region beim neunten 24-Stunden-Wanderabenteuer Edersee.

Bad Wildungen – Zur Auswahl standen zwei Strecken über 42 und 85 Kilometer. Start und Ziel war die Wandelhalle in Bad Wildungen. Dort waren Verpflegungs- und Getränkeservice und Meldestation eingerichtet.

Für 130 ambitionierte Teilnehmer gaben Claus Günther, Geschäftsführer des Edersee Marketing, und Ute Kühlewind vom Wildunger Stadtmarketing am Freitagabend das Startsignal für die 85 Kilometer lange Extremtour.

80 ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Die Nachtetappe führte nach Odershausen, Bergfreiheit, Armsfeld, Hundsdorf, Hüddingen und Albertshausen zurück in den Kurpark. Dort schickte Bürgermeister Ralf Gutheil am Samstagmorgen weitere 270 Teilnehmer zum Wandermarathon auf die Strecke. Die 42 Kilometer lange Route führte vorbei an Kleinern, Hemfurth/Edersee und Bringhausen. Durch den Nationalpark ging es zurück nach Gellershausen und Albertshausen bis zur Wandelhalle. Dies war zugleich auch die zweite Etappe der Extremwanderung.

Die Schnellsten auf der langen Strecke waren am Samstagmorgen zur Halbzeit der Extremtour in Bad Wildungen zurück. Am Nachmittag und Abend erreichte der Großteil aller 400 Teilnehmer erschöpft aber zufrieden das Ziel. 80 ehrenamtliche Helfer verpflegten die Wander an sechs Stationen auf der Strecke.

„Es zählt nicht, wer schnell das Ziel erreicht, sondern das Wandererlebnis“

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee unterstützte das Event, Mitarbeiter des Naturparks haben außerhalb des Großschutzgebiets die komplette Wegemarkierung übernommen, darunter auch die besondere Markierung für die Nachtwanderung. Auch Betriebe halfen mit, wie ein Lebensmittelmarkt in Vöhl bei der Verpflegung vor Ort. Besonders freute sich Günther über den Hauptsponsor Lowa, der im Rahmen seines 100-jährigen Jubiläums nur drei Events in Deutschland unterstützte.

Gut gelaunt dem Ziel entgegen: Das Wanderabenteuer Edersee beginnt im Bad Wildunger Kurpark. © Cornelia Höhne

Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet waren auf zertifizierten Qualitätswanderwegen Urwaldsteig, Kellerwaldsteig und Lichtenfelser Panoramaweg unterwegs. Vor allem für die Marathonstrecke schnürten aber auch viele heimische Naturfreunde ihre Wanderstiefel und genossen auf der waldreichen Strecke bei hochsommerlichem Wetter die Ausblicke auf den Edersee oder die kleinen Naturwunder am Wegesrand.

Die Freude war die größte Motivation. „Es zählt nicht, wer schnell das Ziel erreicht, sondern das Wandererlebnis“, sagt Kühlewind. Unterwegs knüpften Wanderer Kontakte mit Gleichgesinnten und motivierten bisweilen auch andere Teilnehmer zum Durchhalten.

Stammgäste beim Wanderabenteuer kommen jedes Jahr zum Edersee

„Die meisten wandern aus Spaß und wollen das schaffen“, sagt Kühlewind. Die Teilnehmer waren im Alter von Anfang 20 bis 80 Jahren. Nur eine kleine Gruppe sei extrem sportlich unterwegs und auf Bestzeiten bedacht.

Viele Teilnehmer sind längst Stammgäste beim Wanderabenteueram Edersee und kommen jedes Jahr wieder. (Cornelia Höhne)