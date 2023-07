Teamvorstellung: Bad Wildunger Vipers werden immer jünger

Von: Hans Dreier

Die Neuzugänge der Vipers: (von links) Farina Meyer, Hannah Berk, Norma Goldmann, Nele Wenzel, Jessie Van De Ruit und Melina Hahn. ALLE © ARTUR SCHÖNEBURG

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen hat sein Team für die neue Saison unter der Konzertmuschel vorgestellt.

Bad Wildungen – Seit Mittwoch wissen wir es: Manuela Brütsch ist die „Mutti der Mannschaft“. Die Torfrau der Bad Wildunger Vipers konterte die ihr von Uwe Gimpel verpasste Charakterisierung schlagfertig und mit Witz: „Das Team wird immer jünger, nur ich werde immer älter.“

Wer die Saisoneröffnung des heimischen Handball-Bundesligisten HSG Bad Wildungen Vipers am Mittwochabend vor der Konzertmuschel am Maritim Hotel besuchte, der weiß jetzt einiges mehr über die Spielerinnen und den einzigen Bundesligisten weit und breit.

In der Tat: Die Mannschaft der Vipers, die Uwe Gimpel, von der Funktion des Geschäftsführers für eine gute Stunde in die Rolle des klug und mit Humor fragenden Moderators geschlüpft, vorstellte, wird immer jünger. Zur Präsentation vor allem der sechs Neulinge waren etliche Bad Wildunger an den Kurparkeingang gekommen, vertreten auch die Mitglieder des Fanklubs Herzblut.

Einig waren sich Gimpel und Bürgermeister Ralf Gutheil nicht nur über die ausgesuchte „einmalige Location“ für die Präsentation 2023, sondern auch darüber, welche Bedeutung ein Handball-Bundesligist für die Stadt und darüber hinaus hat. „Wir sind sehr stolz, einen Bundesligisten zu haben“, sagte Gutheil, „aber leider sei die Stadt finanziell nicht in der Lage, sich hier noch mehr zu engagieren“. Gimpel hatte zuvor berichtet, dass die Klimaanlage in der Ensehalle (noch) nicht funktioniere.

Doch schnell ging es vom Geld zum Sportlichen. „Das wird sicher keine einfache Saison. Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagte Manuela Brütsch und fügte an: „Wir haben sicher das Potenzial, aber einfach wird es nicht.“

Helfen sollen dabei die Neuverpflichtungen. „Ich bin mit meinem Freund nach Bad Wildungen gekommen“, berichtet Kreisläuferin Nele Wenzel, die von der TSG Ketsch aus der zweiten Liga in die Badestadt wechselt. „Ich will mich sportlich hier weiterentwickeln, und dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt Hannah Berk, die Linkshänderin kam aus Fritzlar.

Das neue Trainerteam: Tessa Bremmer (links) und Mart Aalderink hören gespannt der Vorstellung zu. © Artur Schoeneburg

Erst 18 Jahre alt ist Farina Meyer, die aus Lübeck in die Badestadt wechselt. „Es ist hier ein ganz anderes Niveau“, sagt sie und empfand die bisherige Vorbereitung schon als „sehr hart“. Die jüngste im Team ist Melina Hahn. Das Küken der Mannschaft kümmert sich mit Farina Meyer zusammen um die Bälle.

Jessie van de Ruit kommt von der holländischen Handball-Akademie. „Da gab es morgens Krafttraining und abends Hallentraining, dazwischen Schule“, berichtet die 1,65 m große Rückraumspielerin. Auch ihre Mutter und Oma hätten schon Handball gespielt. „Shoppen ist mein Hobby“, berichtet Van de Ruit, „und das Laufen im Wildunger Stadion war sehr schön.“

Auch das Trainerteam bei den Vipers hat sich verändert. Stephan Nocke ist der neue Torwarttrainer, der sich um Manuela Brütsch und Larissa Schutrup kümmert. „Beide bilden ein sehr gutes Duo. Und manchmal bilden sie auch mich aus“, sagte der im normalen Leben selbständige Rechtsanwalt.

Außerdem gibt es auch Unterstützung für Cheftrainerin Tessa Bremmer durch Mart Aalderink als Co-Trainer. Der 37-jährige Niederländer war zuvor Co-Trainer bei der Sport-Union Neckarsulm.

„Wir haben uns schon gefundén“, sagte die zweite Hand von Bremmer, die den „Klassenerhalt und vielleicht sogar ein bisschen mehr“, für möglich hält.

In die Vorbereitung war wie in den vergangenen Jahren schon wieder ein Trainingslager in Holland eingebaut, wo es ordentlich zur Sache ging. „Sicher war das Trainingslager anstrengend, aber von Nichts kommt Nichts“, findet Tessa Bremmer.

Als nächstes Event steht bei den Vipers das „Meet&Greet“ mit Testspiel am 22. August in der Ensehalle auf dem Programm. Vorgesehen sind Turnierteilnahmen in Kirchhof (4. bis 6.8.), Fritzlar (12./13.8.) und in Bensheim. Am 2. September geht es zum Pokalspiel nach Warnemünde, bevor dann am Wochenende drauf die Saison startet.

„Wir haben beide sehr, sehr viel Energie“, sagt Tessa Bremmer über sich und ihren neuen Co.. Beiden gemeinsam sei auch „mal etwas Neues auszuprobieren“. Die Vipers-Fans dürfen sich darauf freuen.

Stark auch am Mikrofon: Anouk Nieuwenweg. © Artur Schoeneburg