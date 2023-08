Bad Wildungen: Rollstuhl-Selbsterfahrung für angehende Ergotherapeuten

Manövrieren will gelernt sein: Die ersten Runden im Rollstuhl waren holprig. © Wicker-Klinik/pr

Angehende Ergotherapeuten der berufsbildenden Schulen Hannoversch Münden erweiterten bei einem Hospitationstag an der Werner Wicker Klinik in Bad Wildungen ihr Wissen in Theorie und Praxis.

Bad Wildungen – Besondere Herausforderung war eine Rollstuhl-Selbsterfahrung.

Die jungen Leute lernten auf verschiedenen Ebenen und Abteilungen den Arbeitsalltag in der Ergotherapie an der Werner Wicker Klinik kennen. Andreas Dung, Leiter der Ergotherapie, Klinikleiter Simon Vieten und Chefarzt Dr. Axel Hempfing boten Einblicke in die Klinik.

Herausforderungen für Rollstuhlfahrer

Der Hospitationstag bot nicht nur passive Beobachtung, sondern ermöglichte auch einen aktiven Erfahrungsaustausch mit den Experten vor Ort. Experten teilten ihr Fachwissen in verschiedenen Vorträgen, von der Pflege bis hin zu grundlegenden Aspekten von Wirbelsäule und Rückenmark.

Rollstuhl-Selbsterfahrung: Das Leitungsteam der Sport- und Bewegungstherapie der Werner-Wicker-Klinik zeigte, welche Herausforderungen Rollstuhlfahrer im Alltag bewältigen. © Wicker-Klinik/pr

Philipp Imhof, Leiter der Sport- und Bewegungstherapie, ermöglichte mit Thorsten Plitzner durch eine Rollstuhl-Selbsterfahrung, ihre Sichtweise auf Rollstuhlfahrer zu erweitern. Die Teilnehmer nutzten die Chance, aktiv zu erfahren, mit welchen Hürden Rollstuhlfahrer alltäglich konfrontiert sind – zum Beispiel auf dem Weg durch den Europas größten Kurpark. Die ersten Runden waren holprig. „Die Rollstuhl-Selbsterfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig Empathie ist und welchen Herausforderungen sich Rollstuhlfahrer gegenüberstehen“, sagte ein Teilnehmer beeindruckt.

Über 900 Beschäftigte in Wicker-Klinik

Die Werner-Wicker-Klinik als Teil der Wicker-Gruppe ist orthopädisches Schwerpunktklinikum für Erkrankungen von Rückenmark und Wirbelsäule. Die Klinik betreibt in Bad Wildungen ein Wirbelsäulen- und Skoliosezentrum sowie ein Zentrum für Rückenmarkverletzte mit mehr als 50 Ärztinnen und Ärzten, über 900 Beschäftigten und pro Jahr fast 1000 großen Wirbelsäulenoperationen.