Tödlicher Stich an Wildunger Tankstelle mit Kellnermesser geführt

Teilen

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel auf Untersuchungshaft hat der Ermittlungsrichter stattgegeben. © Matthias Schuldt/Archiv

Auf Anfrage hat die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag neue Informationen zum tödlichen Messereinsatz vom 3. August in Altwildungen mitgeteilt.

Bad Wildungen – Die Verletzungen des am vorigen Donnerstag an den Folgen einer Stichattacke gestorbenen 27-Jährigen waren nach neuen Informationen unserer Zeitung außergewöhnlich schwer. Auch für Verhältnisse einer sehr gewalttätigen, körperlichen Auseinandersetzung. Diese Einschätzung stammt aus zwei voneinander unabhängigen, zuverlässigen, gut unterrichteten Quellen. An die Staatsanwaltschaft in Kassel richtete unsere Zeitung deshalb Fragen, welche möglichen Auswirkungen das auf das weitere Verfahren haben könnte.

Dr. Stephan Schwirzer, Erster stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, bestätigte:

„Gegen den Beschuldigten, einen 38-jähriger Mann, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch einen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.“ Grund: Dringender Verdacht des Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann befinde sich seit der Entscheidung des Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft. „Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie insbesondere zum Hintergrund des Tatgeschehens dauern an. Bei dem durch den Beschuldigten verwendeten Tatwerkzeug handelte es sich nach den weiteren Ermittlungen um ein sogenanntes Kellnermesser, das unter anderem eine Messerklinge mit einer Klingenlänge von circa sechs Zentimetern enthielt“, teilt Schwirzer mit und ergänzt:

„Zur rechtlichen Einordnung des Tatvorwurfs: Diese wird durch die Staatsanwaltschaft fortlaufend nach Maßgabe der vorliegenden Ermittlungsergebnisse geprüft. Da auch die sogenannten Mordmerkmale, das heißt die Umstände, die nach dem Gesetz das Verbrechen des Totschlags zum Mord heraufstufen, mit dringender, das heißt hoher Wahrscheinlichkeit feststehen müssen, um den für einen Haftbefehl vorausgesetzten dringenden Tatverdacht zu begründen, müssen die genauen Tatumstände durch die Ermittlungen noch weiter aufgeklärt werden.“

Vereinfacht: In der Anklage vor Gericht muss es nicht beim Vorwurf des Totschlags bleiben. Ob der 38-Jährige sich gar wegen Mordes verantworten muss, hängt vom Ergebnis der Ermittlungen ab.

Ergänzung: Kellnermesser sind Küchenwerkzeuge, die in der Regel eine kleine Klinge, einen Korkenzieher und einen Flaschenöffner aufweisen. Die Klinge wird benutzt, um Banderolen von Weinflaschen zu entfernen und danach den Korkenzieher am Korken anzusetzen.

Der Mord unterscheidet sich vom Totschlag durch Vorliegen mindestens eines der drei Mordmerkmale, die sich wiederum in mehrere Kategorien aufteilen:



Töten aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niederen Beweggründen, zu denen etwa Rache oder Eifersucht zählen können.



Töten in heimtückischer oder grausamer Weise oder mit gemeingefährlichen Mitteln.



Töten, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. (Matthias Schuldt)