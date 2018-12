Unfall bei Bad Wildungen: Drei Verletzte, 90.000 Euro Schaden

Bad Wildungen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 bei Bad Wildungen sind am Sonntagmittag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. An den beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden von 90.000 Euro.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Wildungen berichteten, befuhr gegen 12 Uhr ein 34-Jähriger die Bundesstraße aus Richtung Braunau, er wollte nach links auf die Odershäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht das entgegenkommende Fahrzeug eines 61-Jährigen, worauf es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 34-Jährige, als auch der 61-Jährige leicht verletzt, sie wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 53-jährige Beifahrerin des 61-Jährigen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Sachschaden am Fahrzeug des 34-Jährigen wurde von der Polizei auf 80.000 Euro geschätzt, am Fahrzeug des 61-Jährigen auf 10.000 Euro. Die Bundesstraße war in dem Einmündungsbereich bis 13.30 Uhr für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. (nh/jpa)