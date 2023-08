Upcycling: Aus alten Fahrradschläuchen werden Gürtel

Von: Matthias Schuldt

Monja Kühn mit alten Fahrradschläuchen als Rohstoff. Sie näht sie zu Gürteln oder Taschen um. © Matthias Schuldt

Eine Kiste ausgedienter, geflickter Fahrradschläuche ist für die meisten Abfall. Monja Carolin Kühn betrachtet die Schläuche dagegen als Rohstoff.

Bad Wildungen – „Ich arbeite sie um, zum Beispiel zu Gürteln oder einer ganzen Handtasche“, erklärt die Wildungerin. Upcycling lautet der englische Fachbegriff dafür, zusammengesetzt aus Upgrading für „Aufwerten“ und Recycling für „Wiederverwerten“. Interessante Geschichten bekommt die Wildungerin in diesem Zusammenhang zu hören. Ein Globetrotter, der Afrika mit dem Rad bereiste, ließ sich einen Schlauch, der im Zuge einer großen Panne das Zeitliche segnete, zur Erinnerung zum Gürtel umfertigen.

Der Trend Upcycling greift um sich und findet sich in deutschen Großstädten seit Längerem. Doch lässt sich mit ihm auch auf dem platten Land eine geschäftliche Existenz aufbauen? Monja Kühn will es wissen und probiert weit und breit als erste das Prinzip kommerziell aus.

Ihr junges Unternehmen ist das erste, das vom Angebot der Stadt Gebrauch macht, im Gebäude Brunnenstraße 34 einen „Pop up-Laden“ zu betreiben: für wenige Monate zu günstigen Konditionen, um eine Geschäftsidee zu testen.

„Ich bin ja keine Grüne“, sagt sie, findet sich aber nicht ab mit dem Wust an Abfall, den die Wegwerfgesellschaft produziert. So begann sie, vermeintlichem Müll mit Kreativität und Geschick neues Leben einzuhauchen. Alte Jeans zählen zu ihren Lieblingsrohstoffen, aus denen etwa ein Wandbehang hervorgeht. Eine Kundin hat sich ein Lieblingsstück, das als Hose nicht mehr zu retten war, in eine Handtasche verwandeln lassen, die Herz und Erinnerungen mit sich führt. Etliche ehedem teure Seidenkrawatten bilden eine Küchenschürze. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Monja Kühn, und das bereitet ihr so großen Spaß.

Die Einzelhandelskauffrau weiß, worauf sie sich als Selbstständige einlässt. In jungen Jahren leitete sie Filialen der väterlichen „Totalmärkte Wendorff“. Dann gründete sie mit ihrem Mann eine Familie, übernahm die damit verbundene Arbeit und war nebenberuflich in der Kreativ-Therapie einer Klinik tätig.

Als die Kinder erwachsen waren, entdeckte Monja Kühn das Upcycling für sich. In 15 Jahren sammelte sie auf Trödelmärkten Erfahrung mit dem Verkauf der Stücke.

„Zuletzt habe ich ein siebenmonatiges Praktikum bei einem Segelmacher gemacht und viel dazu gelernt im Umgang mit festen Stoffen“, erzählt sie. Eine gebrauchte, zweite Nähmaschine für den Pop up-Laden schaffte sie an. „Wenn ich hier mal Langeweile bekomme, nähe ich am nächsten Stück“, sagt die Wildungerin schmunzelnd. (Matthias Schuldt)