Verboten: Fahrrad zu überholen mit Seitenabstand unter 1,50 Meter

Eine „Goldrute“ illustriert in der „St. Florian-Straße“ eine Konsequenz des Abstandsgebotes. Der Abstand zwischen dem Ende des linken Fahrrad-Lenkergriffs und der Spitze der Pflanze beträgt 1,50 Meter. Der Bus macht klar: Auf den meisten Wildunger Straßen herrscht automatisch Überholverbot von Zweirädern bei Gegenverkehr. © Matthias Schuldt

Der Landkreis und die Stadt wollen den Alltags-Radverkehr stärken. Wie sicher ist angesichts dessen das Radfahren in der Innenstadt von Bad Wildungen?

Bad Wildungen – Dort, wo es enger und unübersichtlicher wird. Dort, wo sich die Wege von Fußgängern, Fahrrädern und Autos kreuzen. Dort, wo alle die gleichen Flächen nutzen. Wo klaffen Wissenslücken und verhindern das Erkennen einer Gefahr? Wie lässt sich mehr Sicherheit für den wachsenden Radverkehr und die übrigen Verkehrsteilnehmer erreichen?

Risiken in der Begegnung von Fahrrädern und Autos treten in der Kernstadt besonders an zwei Orten auf: erstens in den Kreiseln. Zweitens an den Fahrradschutzstreifen und an den Radfahrstreifen. Beide sind nicht durch einen Bordstein von der Straße abgetrennt.

Schutzstreifen stellen verkehrsrechtlich nicht mehr dar als einen Hinweis, dass hier Radfahrer unterwegs sind. Der Radfahrer muss ihn nicht benutzen. Autofahrer dürfen auf ihm fahren oder halten, solange sie keinen Radfahrer gefährden.

Die farbigen Radfahrstreifen mit durchgezogener Linie unterliegen dagegen denselben Vorschriften wie jeder andere Radweg, wenn sie mit einem der blauen, runden Verkehrszeichen als Radweg ausgewiesen sind. Das ist in Bad Wildungen vor allem zwischen Altwildunger Ederblickzentrum und dem Lindentorkreisel auf fast der gesamten Strecke der Fall.

Die wohl größte Gefahr für Radfahrer naht auf Schutz- wie auf Radfahrstreifen von hinten. Sie geht von Autos und Lastwagen aus, deren Fahrerinnen und Fahrer beim Überholen den Mindestabstand von 1,50 Meter ignorieren oder beim Rechtsabbiegen nach dem Überholen dem Radfahrer die Vorfahrt nehmen.

Was viele am Steuer womöglich nicht wissen: Mitten im ersten Corona-Lockdown, am 28. April 2020, trat eine geänderte Straßenverkehrsordnung in Kraft. Seitdem gilt: Innerorts muss der motorisierte Verkehr laut Paragraf 5 beim Überholen schwächerer Teilnehmer mindestens 1,50 Meter Seitenabstand einhalten. Außerorts gelten gar zwei Meter. Kann ein Kraftfahrer das nicht einhalten, weil Gegenverkehr, eine durchgezogene Linie in der Straßenmitte oder eine zu schmale Fahrspur das nicht zulassen, gilt Überholverbot. Die Straßenverkehrsordnung gibt zudem vor, dass Überholen nur dann erlaubt ist, wenn der Überholende erlaubterweise deutlich schneller fährt als der Überholte. In der Tempo-30-Zone reicht es fürs Überholen eines Pedelecs oder Rades schon nicht. Dies ist auch im Kreisverkehr zu beachten, in dem ebenfalls höhere Geschwindigkeiten unmöglich sind. Und: Der Schutzstreifen mit seiner gestrichelten Linie – wie auf dem Breiten Hagen oder dem Eselspfad – hebt die Pflicht zu den 1,50 Meter Sicherheitsabstand keinesfalls auf. Gleiches gilt nach Auffassung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) auch für den farblich hervorstechenden Radfahrstreifen. Hier greife das allgemeine Rücksichtnahmegebot der Straßenverkehrsordnung. Das sieht auch Ordnungsamtsleiter Martin Segeler so.

Ein Beispiel, wie andere Städte die Sicherheit für Radfahrer erhöhen: In der schmalen Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße des Gütersloher Vorortes Isselhorst richtete die Stadt vor Jahren Tempo 30 ein. Nach Gesprächen mit Fahrradinteressierten aus der Bevölkerung brachte die Stadt Schutzstreifen auf, doch damit nicht genug:



Lange, bevor die 1,50 Meter 2020 zur Pflicht beim Überholen wurden, erlaubte sie das Aufstellen von Schildern „Gib Radfahrern 1,50 Meter“. Inzwischen hat die Stadt an mehreren Punkten spezielle Überholverbotsschilder aufgestellt, die der Bund 2021 einführte: Autoverkehr darf Zweiräder nicht überholen. Auch die Stadt Leipzig nutzt das neue Zeichen.



Die Stadt Gütersloh schreibt: „Unserer Einschätzung nach hat sich die Anordnung bewährt.“ Weder das Wildunger Ordnungsamt noch der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Korbach halten das hier für empfehlenswert. Auf Grundlage der Erkenntnisse zur Sicherheit des Radverkehrs sehen sie keine Notwendigkeit für Hinweis- oder Verkehrsschilder. Sie planen auch keine Aufklärungsaktionen.



Der ADFC sieht dagegen Bedarf an öffentlicher Information. „Eine klare und wiederholte Kommunikation der Regeln ist Voraussetzung für deren Einhaltung“, meint Ulrich Wüstenhagen.



Auch bei vielen Radfahrern gebe es ein Informationsdefizit darüber, wie eine selbstbewusste und zugleich defensive Fahrweise aussehe. Werbetafeln böten sich ebenso an wie Schilder. Letztere sollten allerdings nicht inflationär eingesetzt werden, ist er sich mit Ordnungsamt und Polizei einig.



Auskünfte eines heimischen Fahrlehrers stützen eher die Forderung des ADFC nach Aufklärung. Zwar sei das neue Abstandsgebot beim Überholen seit 2021 Teil der Theorieprüfung. In der praktischen Ausbildung am Steuer komme das Thema jedoch nur zur Sprache, wenn sich die Überholsituation während einer Fahrstunde zufällig ergebe. „Das ist wie mit dem Verhalten gegenüber Fahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht“, sagt der Fahrlehrer.



Um die tatsächliche Gefahrenlage beim Überholen von Fahrrädern durch Autos in Bad Wildungen zu ermitteln – bevor Unfälle passieren – bringt Wüstenhagen die Technik ins Spiel. Es gibt Abstandssensoren, die, am Fahrrad angebracht, Daten liefern, wie effektiv sich Autofahrer beim Überholen tatsächlich an das Abstandsgebot halten. (Mike Martin und Matthias Schuldt)