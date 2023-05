Reinhardshausen: Vier Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Von: Cornelia Höhne

Vier Fahrzeuge wurden zerkratzt. (Symbolfoto) © nattul

In der Nacht auf Freitag (19. Mai 2023) beschädigte ein Unbekannter vier Autos im Bad Wildunger Stadtteil Reinhardshausen.

Reinhardshausen – Es entstand hoher Sachschaden, die Bad Wildunger Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Freitagnachmittag meldete der Besitzer eines schwarzen Skoda Ocatavia, dass sein Auto auf einem Parkplatz einer Pension in der Straße Wölfegrund in Reinhardshausen beschädigt wurde.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Skoda durch einen Unbekannten stark zerkratzt worden war.

Bei der Suche im Nahbereich stellte die Polizei drei weitere durch Zerkratzen beschädigte Auto fest. Dabei handelte es sich um einen grauen Audi A4, einen schwarzen Ford Tourneo Courier sowie einen blauen VW Tiguan.

Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf insgesamt etwa 11 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Station in Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.