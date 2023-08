Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Bad Wildungen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand am Montagmorgen (21. August) am Taubenrain in Bad Wildungen wurden vier Bewohner leicht verletzt.

Bad Wildungen – Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Brand durch ein technisches Gerät in der Küche ausgelöst. Küche und Flur wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.

Die Feuerwehren aus Bad Wildungen und Braunau löschten den brennenden Raumbefeuchter. Ein Trupp unter Atemschutz drang in die Wohnung ein. Im Anschluss wurden die Räume mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit einem Drucklüfter belüftet. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz für die 19 Einsatzkräfte unter der Einsatzleitung von Frank Volke beendet. (Cornelia Höhne)