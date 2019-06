Von Kleinkraftrad mitgeschleift: Hund musste eingeschläfert werden

Bad Wildungen. Ein Unbekannter hat in Bad Wildungen mit einem Kleinkraftrad einen Hund mitgeschleift. Das Tier musste später aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwochabend eine 63-jährige Frau aus Bad Wildungen mit ihrem Mops vom Riesendamm kommend in Richtung Rörigstraße unterwegs. Auf dem Gehweg des Landesgartenschaugeländes näherte sich von hinten ein Kleinkraftrad, erfasste den an der Leine geführten Hund und schleuderte ihn zur Seite.

Ein Tierarzt kümmerte sich anschließend um das verletzte Tier, musste es aber aufgrund der schweren Verletzungen einschläfern. Noch am Abend erstattete die Bad Wildungerin Anzeige bei der Polizei und gab an, dass sich der Fahrer des Kleinkraftrades vom Unfallort entfernt habe, ohne sich um den verletzten Hund zu kümmern.

Allerdings sei ein weiterer Rollerfahrer hinzugekommen, mit dem die Hundebesitzerin einige Worte gewechselt habe. In ihrer Aufregung habe sie aber den Namen der Person vergessen. Es könnte sein, dass dieser Rollerfahrer Angaben zum Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs machen kann.

Hinweise an die Polizei in Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

(112-magazin.de)