Vorfahrt missachtet: zwei Verletzte, 32.000 Euro Schaden

Bergfreiheit. Unachtsamkeit im Straßenverkehr wurde am Freitagabend einem 51-jährigen Mann aus Bremen zum Verhängnis.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem grauen Opel Meriva gegen 17.30 Uhr die Landesstraße von Bergfreiheit in Richtung Armsfeld, um nach links in die Siedlung Fischbach abzubiegen.

Dabei übersah der 51-Jährige einen entgegenkommenden silberfarbenen VW-Caddy, der von einem 66-Jährigen aus Bad Wildungen gesteuert wurde. Während des Abbiegevorgangs kollidierten beide Pkws und blieben fahruntauglich auf der Landesstraße stehen.

Ein hinzugerufener Notarzt versorgte die beiden Leichtverletzten und ordnete die Einlieferung in das Wildunger Stadtkrankenhaus, sowie in die Klinik nach Fritzlar an. Nach Angaben der am Unfallort eingesetzten Beamten summiert sich der materielle Gesamtschaden auf 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (112-magazin)

Hier ist der Unfall passiert:

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa