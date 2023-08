Wildunger Ex-Klinik „Parkhöhe“: „Hoffnung nicht verloren“

Von: Matthias Schuldt

So soll die „Parkhöhe“ nach Sanierung im ersten Bauabschnitt aussehen. Darstellung: Altiok/pr © Darstellung: Altiok/pr

„Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass wir im September mit der Sanierung beginnen“, sagt der Eigentümer der alten Klinik „Parkhöhe“ Ramazan Altiok.

Bad Wildungen – Im Mai vorigen Jahres erhielt sein Unternehmen die Baugenehmigung von der Kreisbauverwaltung in Korbach. Gut drei Jahre dauerte das Verfahren demzufolge, nachdem der Antrag 2018 eingereicht worden war. Von der Behörde braucht Altiok nun noch die Freigabe der „Abgeschlossenheits- und Teilungserklärung“, denn eigentlich möchte der Frankfurter die 20 Wohnungen, die im ersten Bauabschnitt zur Laustraße hin entstehen sollen, als Eigentum verkaufen. In so einem Fall muss klar sein, welchem Wohnungsbesitzer was im Einzelnen später gehört. Auf Anraten der Kreisbauverwaltung lässt Altiok außerdem rechtlich die drei Grundstücksparzellen verschmelzen, auf denen der über Jahrzehnte aus- und umgebaute, frühere Klinik- und zuvor Hotelkomplex steht.

Diese ausstehenden Genehmigungen seitens der Kreisbauverwaltung stünden aktuell allerdings nicht einem raschen Baustart entgegen. Inzwischen bestehe die Haupthürde in der Finanzierung des Objekts, erklärt Altiok.

2018 hatte er die Kreditzusage seitens seiner beiden Hausbanken nach eigenen Angaben in der Tasche. Rund 1,3 Prozent Zinsen standen in den damaligen Verträgen. Die kalkulierten Investitionskosten für den ersten Bauabschnitt beliefen sich seinerzeit auf rund 2,3 Millionen Euro.

Nach zwei Jahren zogen die Banken ihre Zusagen zurück. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und in der Folge die Zinswende parallel zum steilen Anstieg der Baukosten warfen die ursprüngliche Kalkulation über den Haufen.

„6,9 Prozent Zinsen plus 0,25 Prozent Bereitstellungszinsen pro Monat.“ So stellten sich die Bedingungen für einen Kredit zur Zeit dar, berichtet Altiok, ganz zu schweigen von 1,5 Millionen Euro an Sicherheiten, die verlangt würden.

Die zu erwartenden Investitionskosten seien auf rund 4,5 Millionen Euro gestiegen. Will er die Wohnungen verkaufen, würde sich vor diesem Hintergrund nach seiner Einschätzung ein Quadratmeterpreis von um die 3000 Euro ergeben. Altiok schließt allerdings auch nicht aus, die Wohnungen am Ende zu behalten und zu vermieten.

Statt auf Banken als Partnerinnen setzt er nun auf einen Co-Investor, den er an der Hand habe. „Ein Vertrag ist allerdings noch nicht abgeschlossen“, räumt er ein.

Trotz allen Optimismus setzt er sich selbst deshalb aber auch eine zeitliche Grenze, bis wann das Bauprojekt gestartet sein muss. Falls die Arbeiten nicht spätestens 2024 begännen, werde er das Objekt zum Verkauf anbieten, fügt der Frankfurter Unternehmer hinzu.

Bislang hat er alles inklusive nach eigenen Angaben 2 Millionen Euro in der „Parkhöhe“ stecken ohne einen einzigen Cent an Einnahmen. Auf 8000 bis 10 000 Euro monatlich belaufen sich derzeit die Kosten, um die diese Summe steigt.

Für den langjährigen, früheren Kommunalpolitiker Wolfgang Nawrotzki ist all das „der Beleg dafür, wie sehr Herrn Altiok das Projekt am Herzen liegt.“ Er hatte den Frankfurter einst auf Bad Wildungen aufmerksam gemacht, damals noch im Zusammenhang mit dem „Haus Oestreich“ an der Einmündung des Eselspfades auf die Brunnenstraße.

Hoffnung, dass es mit dem Projekt „Parkhöhe“ doch noch klappen könnte, macht Nawrotzki die Haltung der Bundesregierung, „die beim Wohnungsbau auf Sanierung vor Neubau setzt.“ Angekündigte Regelungen zu Sonderabschreibungen für Sanierungsprojekte verbesserten die Perspektive für das Vorhaben „Parkhöhe“, meint er.

Die Pressesprecherin des Landkreises, Ann-Kathrin Heimbuchner, antwortet auf die Frage nach der Dauer des Genehmigungsverfahrens „Parkhöhe“ und nach der durchschnittlichen Dauer von Baugenehmigungsverfahren im Landkreis Waldeck-Frankenberg: „Der Landkreis wird zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Antragsstellenden keine detaillierten Angaben zum konkreten Fall machen. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Fachdienst Bauen bestrebt ist, alle Anträge schnellstmöglich zu bearbeiten. Das ist jedoch nur möglich, wenn alle Unterlagen, die gemeinsam mit dem Antrag eingereicht werden müssen, vollständig vorliegen. Die Erfahrung zeigt, dass das Bauamt – gerade bei größeren oder komplexeren Bauvorhaben – regelmäßig Unterlagen nachfordern muss, die zu Beginn des Verfahrens nicht mit eingereicht wurden. Das kann in Einzelfällen zu einer Verzögerung der Erteilung der Baugenehmigung führen.“ (Matthias Schuldt)