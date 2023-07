Bad Wildungen: Kram- und Viehmarkt startet mit Heiratsantrag im Festzelt

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Einzug mit Trommelklang: Der Musikzug führte den traditionellen Marsch vom Rathaus auf das Festgelände an. © Cornelia Höhne

Pünktlich zur Eröffnung des Kram- und Viehmarkts in Bad Wildungen strömten die Besucher am Donnerstagabend (20. Juli 2023) auf den Schützenplatz. Mit klingendem Spiel führte der Feuerwehr-Musikzug den traditionellen Umzug der Ehrengäste vom Rathaus auf das Festgelände an.

Bad Wildungen - Am „Heiligen Abend der Wildunger“ wurde mit Spannung die stets mit Spitzen gewürzte Viehmarktsrede des Bürgermeisters erwartet.

Im voll besetzten Festzelt spricht Bürgermeister Ralf Gutheil zahlreiche Themen an – von der Kriminalitätsbekämpfung bis zur Kinderbetreuung. „Wildungen ist eine der wenigen Städte, die trotz permanentem Zustrom an Bewohnern ausreichend Kita-Plätze bietet.“

Applaus und Buh-Rufe

Dank des Teams der Stadtgärtnerei blühe wieder mehr in der Stadt und auf der Brunnenallee. „Wenn ich mir als Bürgermeister etwas wünschen könnte, dann, dass Bürger mit offenen Augen durch die Stadt gehen, und auch durchaus einmal Müllsünder und Vandalen direkt vor Ort auf ihr Fehlverhalten hinweisen.“

Musik vor und auf der Bühne: Nach seiner mit Spannung erwarteten Rede bläst Bürgermeister Ralf Gutheil die Trompete. © Cornelia Höhne

Donnernder Applaus brandet auf bei der Ankündigung, dass die Schausteller in Kooperation mit der Stadt allen Kindern und Jugendlichen am Viehmarkts-Sonntag von 15 bis 16 Uhr kostenfreie Runden in den Fahrgeschäften anbieten.

Buh-Rufe ertönen bei der angekündigten Schließung des Heloponte. „Danke für Ihre Meinungsäußerung“, reagiert darauf der Rathauschef. Seit Mitte der 90-er Jahre sei bekannt, dass am Schwimmbad der Zahn der Zeit nage. Neben Planungen für einen Nachfolgebau werde auch ein mobiles Bad für nächstes Jahr geprüft. Bürgermeister Gutheil dankt Kliniken und einem Hotel, die Möglichkeit zum Schwimmen auch für Schulen und Vereine anbieten.

Zur Überraschung einen Heiratsantrag auf der Bühne

Nach der Sommerpause werde der Bürgermeisterwahlkampf in Wildungen eingeläutet. „Ein Kandidat hat sich ja bereits seine Schwimmflügel angezogen und seine Schwimmnudel ins Becken geschmissen“, deutet Gutheil auf eine Ankündigung eines fraktionslosen Stadtverordneten in den sozialen Medien. Allen Viehmarkt-Besuchern wünscht der Bürgermeister ein fröhliches, friedliches und freundschaftliches Zusammensein.

Für eine Überraschung im Festzelt sorgt Paul Jäkel. Der 34 Jahre alte Wildunger macht seiner Freundin Lesley Schünemann (33) auf der Bühne einen Heiratsantrag. Die Braut ist sichtlich gerührt. Tränen rollen, und unter Jubel nimmt die Kölnerin den Antrag an.

Heiratsantrag im Festzelt: Paul Jäkel bereitete Lesley Schünemann eine gelungene Überraschung. © Cornelia Höhne

In diesem Trubel geht der Fassbieranstich mit den neuen Festwirten Adi und Toni Ahlendorf beinahe unter. Mit dem Waldecker Lied auf den Lippen endet der offizielle Teil.

Ausklang mit Viehmarktspielen und Lotterie

Mehrere tausend Menschen feiern einen Viehmarkt-Auftakt nach Maß. Die Budengassen sind gefüllt, an Imbiss- und Getränke-Ständen herrscht reger Betrieb, und an den Fahrgeschäften drängt sich das Publikum.

Fahrspaß im Vergnügungspark: Das Fahrgeschäft „Spider“ wirbelte Fahrgäste in den Gondeln durch die Luft. © Cornelia Höhne

Weiter ging es im Programm mit einem Familientag am Freitag. Am Samstag, 22. Juli, findet die Bezirkstierschau statt. Mit viel Musik im Festzelt und einem Feuerwerk am Abend klingt der dritte Tag des viertägigen Volksfestes aus. Am Sonntag finden die Viehmarktsspiele statt, und um 17 Uhr beginnt die Ziehung der Gewinnzahlen der Viehmarktlotterie. (Cornelia Höhne)