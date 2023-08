Zeugen gesucht für Unfallflucht auf Parkplatz in Bad Wildungen

Von: Cornelia Höhne

E-Bike-Fahrer wird nachts kontrolliert. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen wurde am Samstag (26. August) um 8.29 Uhr ein geparktes Auto angefahren.

Bad Wildungen – Der Verursacher hatte einen VW Touran beim Rückwärtsfahren angerempelt und beging Unfallflucht, berichtet die Polizei. An dem Wagen einer 59 Jahre alten Bad Wildungerin wird der Schaden auf 3000 Euro geschätzt.

Laut Polizei liegen erste Hinweise auf den Verursacher vor, es wird jedoch noch ermittelt. Zeugen werden um weitere Hinweise unter Tel. 05621/70900 gebeten.