Zimmermann gegen Gutheil: Heute Stichwahl in Bad Wildungen

Bad Wildungen. Knapp 14.000 Wahlberechtigte in Bad Wildungen und den Stadtteilen sind am heutigen Sonntag zur Bürgermeister-Stichwahl aufgerufen. Das Duell lautet: Amtsinhaber Volker Zimmermann (FDP) gegen Herausforderer Ralf Gutheil (SPD)

Die beiden errangen im ersten Urnengang am 4. März die meisten Wählerstimmen der sechs Kandidaten und treten nun zur entscheidenden Stichwahl an. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken werden im Anschluss im Rathaus auf Großleinwand präsentiert. Voraussichtlich gegen 18.45 Uhr wird das Ergebnis feststehen, das Sie am Sonntagabend hier aktuell auf hna.de und am Montag in der gedruckten Ausgabe der Frankenberger HNA lesen können.

+ Volker Zimmermann

