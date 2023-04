Bahnstrecke Frankenberg-Korbach für zwei Monate gesperrt

Von: Jörg Paulus

Auf eine direkte Bahnverbindung zwischen Korbach und Frankenberg müssen Fahrgäste ab 2. Mai zwei Monate lang verzichten. Am Freitag, 28. April, fuhr dieser Zug noch am Nationalparkbahnhof in Herzhausen ab. © Rösner, Stefanie

Die Bahnstrecke zwischen Frankenberg und Korbach wird vom 2. Mai bis 1. Juli wegen Bauarbeiten für den Zugverkehr voll gesperrt. Das hat der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mitgeteilt.

Waldeck-Frankenberg – An der Bahnstrecke werden in den zwei Monaten Gleise auf einer Länge von 2,2 Kilometern erneuert und in weiteren Abschnitten instandgesetzt. Außerdem ist der Bau einer 250 Meter langen Stützwand geplant. Bauherrin ist die Kurhessenbahn, die Kosten belaufen sich laut NVV auf 2,2 Millionen Euro für die Gleiserneuerung sowie 1,9 Millionen Euro für die neue Stützwand. Beides werde aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland finanziert.

Während der Streckensperrung vom 2. Mai bis zum 1. Juli entfallen zwischen Frankenberg und Korbach alle Züge auf den Linien RE97 und RB97, die von Marburg über Frankenberg und Korbach nach Brilon-Stadt verkehren. Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Fahrzeiten der Züge können von den Bussen jedoch nicht eingehalten werden, da bei Dorfitter Bauarbeiten an der Bundesstraße 252 stattfinden, wie der NVV berichtet. Die Haltestellen der Busse im Schienenersatzverkehr können von denen der Züge abweichen.



Zusätzlich zum regulären Schienenersatzverkehr werden Schnellbusse eingesetzt, die ohne Zwischenhalte direkt zwischen Frankenberg und Korbach verkehren. Reisende mit Start oder Ziel an den Haltepunkten zwischen Frankenberg und Korbach müssten in Korbach allerdings mit längeren Umsteigezeiten rechnen.



In Korbach bestehe während der Bauarbeiten kein direkter Anschluss der Regionalzuglinie RB4 (Korbach-Bad Arolsen-Wolfhagen-Kassel) an die Busse der Linie 501 in Richtung Frankenberg. In die Gegenrichtung sei der gewohnte Anschluss der Schnellbusse aus Frankenberg zu den Zügen der Linie RB4 jedoch gewährleistet.



Weitere Zugausfälle wegen Personalnot

Zudem kündigt der NVV an, dass es wegen der weiterhin angespannten Personalsituation bei der Kurhessenbahn voraussichtlich noch bis 4. Juni zu Zugausfällen auf einzelnen Linien komme. Ein Großteil der ausfallenden Züge werde durch Busse ersetzt.

RB4, Kassel-Wilhelmshöhe – Korbach Hbf: Auf dieser Linie entfallen montags bis freitags einige Zugfahrten. Die ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Die Busse halten nicht in Ahnatal-Weimar und Vellmar-Obervellmar. Betroffen sind folgende Verbindungen: Korbach ab 06.57 Uhr – Kassel-Wilhelmshöhe an 08.21 Uhr; Kassel-Wilhelmshöhe ab 08.40 Uhr – Korbach ab 09.55 Uhr; Korbach ab 19.05 Uhr – Kassel-Wilhelmshöhe an 20.21 Uhr; Kassel-Wilhelmshöhe ab 20.40 Uhr – Korbach ab 21.55 Uhr; Volkmarsen ab 05.10 Uhr – Korbach an 05.40 Uhr.

RB/RE97, Marburg (Lahn) – Korbach Hbf – Brilon Stadt: Von Samstag, 29. April bis einschließlich Montag, 1. Mai (Feiertag) verkehren die Züge auf der gesamten Fahrstrecke der Linie RB/RE97 weitestgehend im 2-Stunden-Takt. Ein Großteil der ausfallenden Züge wird durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Mit verlängerten Fahrzeiten ist zu rechnen. Am Montag, 1. Mai verkehrt ein Großteil der Züge aufgrund der vermutlich höheren Nachfrage als Doppeleinheit mit zwei Triebzügen.

Ab Dienstag, 2. Mai bis einschließlich 4. Juni verkehren die Züge dieser Linie zwischen Frankenberg und Marburg wegen der Streckensperrung Frankenberg-Korbach montags bis freitags ab 13.39 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig nur 2-stündlich. Alle ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr mit verlängerten Fahrzeiten ersetzt.

Im Streckenabschnitt Korbach Hbf – Brilon Stadt verkehren die Züge ohne Einschränkung. Ab dem 4. Mai wird jedoch der Elleringhäuser Tunnel in Brilon Wald gesperrt. Daher besteht zwischen Brilon Wald und Bestwig nur Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen. Gleiches gilt für die Züge der Linie RE57 zwischen Brilon Wald und Brilon Stadt.

RB 94, Marburg (Lahn) – Bad Laasphe – Erndtebrück: Es entfallen an Werktagen zum Teil die 2-stündlich verkehrenden Züge zwischen Marburg und Bad Laasphe. Züge im Berufs- und Schülerverkehr verkehren planmäßig. Die durchgehenden Züge Marburg – Bad Laasphe – Erndtebrück verkehren planmäßig. An Sonn- und Feiertagen und bei den an Samstagen über Siegen nach Betzdorf durchlaufenden Zügen kommt es zu keinen Einschränkungen. Ein Großteil der ausfallenden Züge wird durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Nähere Informationen erhalten Fahrgäste online auf nvv.de/fahrplanauskunft, in der NVV-App und auf nvv.de/baustellen sowie beim gebührenfreien NVV-Service-Telefon unter 0800/939-0800 (täglich 5 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 0 Uhr).