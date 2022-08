Dorfitter: Ballenpresse nahe des Sportplatzes in Brand geraten

Auf einem Feld bei Dorfitter ist am Donnerstagnachmittag eine Ballenpresse in Brand geraten. © HPO-Media

Auf einem Feld in der Nähe des Sportplatzes in Dorfitter ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Ballenpresse in Brand geraten. Geistesgegenwärtig konnte der Landwirt das Gerät zügig vom Feld ziehen.

Vöhl-Dorfitter – Die Ballenpresse stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Glücklicherweise fing die Umgebung kein Feuer, da der Landwirt die Maschine auf einem Schotterweg abgestellt hatte. Mit Schaum und Löschwasser konnten die Brandschützer den Brand schnell unter Kontrolle bringen und kühlten die Maschine herunter.

Ein technischer Defekt wird als Brandursache vermutet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Thalitter, Dorfitter und der Kernstadt Korbach. os