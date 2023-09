Auto geriet auf Gegenfahrbahn: drei Verletzte

Von: Celine Kühn

Symbolbild Polizei HNA © Symbolbild Stefan Puchner (Archiv)

Drei Verletzte sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen Battenberg und Battenfeld auf der Bundesstraße 253.

Battenberg/Battenfeld – In den Gegenverkehr geriet am Freitag ein 26-jähriger Mann aus Münchhausen mit seinem Auto am Freitag auf der B 253.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Mann die Bundesstraße gegen 12.10 Uhr, aus Battenberg kommend, in Richtung des Kreisels bei Battenfeld befahren. Aus noch ungeklärten Gründen sei er auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo sein Fahrzeug mit dem Pkw eines 67-jährigen Battenbergers kollidierte.

Die zwei Fahrer sowie die 64-jährige Beifahrerin des Battenbergers, ebenfalls aus Battenberg, wurden leicht verletzt.

Der Mann aus Münchhausen wurde mit einem Rettungswagen in das Frankenberger Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Rückstaus auf der Straße.