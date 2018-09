30 Jahre Frauenfrühstücks-Treffen mit Kabarettabend gefeiert

Battenberg. „Ein Abend mit Goldrand“ – so fasste Ulrike Koge, eine der Organisatorinnen des Frauenfrühstücks in Battenberg, den musikalischen Kabarettabend mit mehr als 200 Gästen zusammen.

Der vergangene Samstagabend stand dort ganz im Zeichen des 30. Geburtstages des Frauenfrühstücks in Battenberg, anlässlich dessen der besondere Abend mit Carola und Eberhard Rink, den beiden Hauptakteuren des Abends, gefeiert wurde.

„Immer is was“ – titelte die Show, die von den Gästen freudig erwartet wurde. Und das bot sie: Besten Mix aus Witz, Glaube und Alltäglichem. Eine musikalisch-kabarettistische Reise in Wort und Gesang, die immer einen kräftigen Applaus des Publikums als Schlusspunkt eines jeden Vortrages bekam.

Die Gäste lachten, hatten Spaß, waren hier und da nachdenklich, genossen dabei allerdings den überaus unterhaltsamen Abend in der Burgberghalle in vollen Zügen. Flotte Sprüche, Witzig-Spritziges aus den besten Versprechern der Kirchenleute und Musik in Chansonform, die dennoch ins Ohr ging – alles perfekt von Carola und ihrem „Ebi“ Rink zusammengestellt. Ein Programm, das beim Publikum ankam.

So erzählt Eberhard: „Ich kenne mich mit Brigitte aus – bei drei Frauen im Haus“, wobei er auf seine drei Damen anspielt. Der Song von den „Blumenkindern“ ebenso wie die „Prinzessin“, flochten sich wie selbstverständlich in das zweistündige Programm ein.

Von Jutta Ochs