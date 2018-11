400 Besucher bei Konzert mit Eagles Tribute Band in  Battenberg

Battenberg. Fast 400 Besucher schwelgten beim Konzert der Eagles Revial Band in Erinnerung an die populäre US-Band.

Battenberg. Die Feuerzeuge blitzten auf beim größten Hit der „Eagles“,: Kaum waren die ersten Gitarrenklänge von „Hotel California“ erklungen, schwelgten fast 400 Besucher in der Burgberghalle in Battenberg in Erinnerungen an die populäre US-Band. Auch wenn aus den „Eagles“ „Igels“ geworden sind und es sich „nur“ um eine deutsche Tribute-Band handelte – der Stimmung tat dies an diesem Abend keinen Abbruch.

Ganz im Gegenteil, die neun Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet schafften den außergewöhnlichen Sound der 1971 von Glen Frey und Don Henley in Los Angeles gegründeten Country-Rockformation auf die Battenberger Bühne zu zaubern. Mehrstimmiger Gesang und sanfte Gitarrenakzente, versetzt mit rockigen Elementen, ergaben ein sehr harmonisches Klangbild.

Die Einflüsse verschiedener Musikrichtungen wie Country, Folk, Bluegrass und Rockmusik fügten sich zum typischen Eagles-Sound zusammen, der auch die Zuhörer in Battenberg begeisterte. New Kid in Town, One of These Nights oder Heartache Tonight – viele Eagles-Hits zum Mitsingen, Tanzen oder einfach nur Anhören ließen den Abend, der vom Cultur Club Battenberg veranstaltet wurde, zu einem großartigen musikalischen Ereignis werden.

Günter Wack vom Cultur Club hatte den Abend anmoderiert, er war stolz darauf, den mittlerweile 14. Konzertabend in der Battenberger Burgberghalle mit Hilfe seiner Clubcrew anbieten zu können.

Auch Besucher Lorenz Emmer aus Burgwald, der mit Frau und Freunden beim Konzert dabei war, zeigte sich begeistert: „Wir sind schon früher bei vielen Konzerten dabei gewesen. Es ist immer wieder toll, solche Musikerlebnisse in unserer Region zu haben.“

Mehr als drei Stunden spielten die „Igels“ – unterbrochen durch die von der Gewerkschaft vorgeschriebene Pause. Sänger Andre Amberg sagte dazu augenzwinkernd: „Wir haben unten ein Sauerstoffzelt, damit wir es zurück auf die Bühne schaffen. Wir sind alle über 40.“ Die Band erhielt donnernden Applaus zum Ende eines musikalisch bemerkenswerten Abends.

Von Detlef Georgi