Trachtengruppe Laisa feierte 50-Jähriges mit Direktvermarkter-Markt - 4000 Besucher

Von: Gerhard Meiser

Das Jubiläum „50 Jahre Trachtengruppe Laisa“ lockte am Sonntag rund 4000 Menschen aus der ganzen Region nach Laisa. Der Dorfmittelpunkt war vor allem am Nachmittag rappelvoll mit Besuchern und Gästen. © Gerhard Meiser

Gemeinschaft, Tradition, Tanz und Zukunft: Diese Faktoren standen im Fokus des Jubiläums „50 Jahre Trachtengruppe Laisa“.

Laisa – Ihren runden Geburtstag feierten die Volkstänzerinnen und Volkstänzer aus dem Oberen Edertal am Sonntag mit einem nicht alltäglichen Programm - erst mit einem Open-Air-Festakt mit Reden, Glückwünschen und vielen Erinnerungen, dann mit einem Direktvermarkter-Markt in der Dorfmitte. Zudem standen Tänze, landwirtschaftliche Vorführungen und flotte Blasmusik auf dem Festprogramm.

Das Wetter spielte mit: Bei Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad gratulierten rund 4000 Menschen aus der ganzen Region der Trachtengruppe zum stolzen Geburtstag. Gastgeber und Gäste - alle genossen das stimmungsvolle Vereinsjubiläum.

„Die Trachtengruppe Laisa macht unsere Tradition und unsere Kleidung weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Auf unsere Trachtengruppe können wir sehr stolz sein“ - mit diesen Worten gratulierte Bürgermeister Christian Klein dem Jubilar.

Ein buntes Programm gehörte zu den Jubiläumsfestlichkeiten in Laisa. Die Trachtengruppe Wollmar zeigte beispielsweise eine Trachtenschau, hier mit (von links) Emilie Seipp, Klara Molodych und Anjali Ajimal. © Gerhard Meiser

„In vielen Ländern präsentiert die Trachtengruppe Laisa unsere Farben“, betonte Klein - dabei erinnerte er insbesondere an Anlässe wie Partnerschaftsveranstaltungen und Europeade-Festivals in ganz Europa. „Wem es nicht gelingt, seine Tradition zu bewahren, der bewahrt auch seine Wurzeln nicht“, sagte der Bürgermeister.

„Es ist schön, Trachten zu tragen“, ermunterte er insbesondere den Nachwuchs, sich zur Geschichte und zur Tradition zu bekennen: „Zeigt die Tracht und seid stolz darauf, wo ihr herkommt“, appellierte Klein an die Jugend.

Flotte Tänze: Auch eine Uraufführung stand auf dem Programm. Acht Tanzpaare zeigten auf der Bühne die „Laisaer Polka“. Geschrieben von Jörg Paulus für das Jubiläum. © Gerhard Meiser

Sein Dank galt letztlich allen ehemaligen und aktuellen Mitgliedern der Trachtengruppe Laisa, „die in den vergangenen 50 Jahren die Arbeit gemacht haben“.

Zum Geburtstag durfte Klein der Trachtengruppe nicht nur mehrere „Kuverts“ der Stadt Battenberg und heimischer Politiker überreichen - vielmehr gab es auch für den Bürgermeister eine Überraschung: Vorsitzender Bastian Belz und Karin Arnold überreichten ihm einen sattblauen Trachtenkittel.

Kuchentafel: Dafür sorgten die Frauen vom „Sonntagscafé“: (von links) Regina Timmermann, Simone Krug, Silke Kreis und Daniela Hasenauer. © Gerhard Meiser

„In diesem Kittel kann er uns in zwei Wochen beim Oktoberfest-Festzug in München nun gut repräsentieren“, erklärte Belz - wobei er berichtete, dass die Trachtengruppe Laisa demnächst bei dem traditionsreichen Ereignis in der bayerischen Landeshauptstadt live dabei sein wird.

Nach der Uraufführung der „Laisaer Polka“, für das Jubiläum eigens geschrieben von Jörg Paulus, gratulierte auch Reiner Sauer, der Geschäftsführer des Hessischen Landestrachtenverbandes, der Trachtengruppe Laisa mit der Verleihung der „Ehrentafel in Silber“ zum Geburtstag. „Diese Ehrung soll Anreiz sein, auch in den nächsten 50 Jahren so aktiv zu bleiben“, wünschte Sauer für die Zukunft viel Erfolg.

Eine Tracht überreichten Vorsitzender Bastian Belz (links) und Karin Arnold an Bürgermeister Klein. © Gerhard Meiser

50 Jahre Gemeinschaftsgefühl, langjährige Freundschaften und viele gemeinsame Aktivitäten - daran erinnerten neun langjährige Mitglieder der Trachtengruppe in einem kurzweiligen Interview mit Vorsitzendem Bastian Belz. Nach der Gründung 1973 habe noch mit der Musik von einem Plattenspieler mit einer „hüpfenden Nadel“ getanzt werden müssen, berichteten Lothar und Christa Koch. Über die Reiselust der Trachtengruppe in „alle Herren Länder“ beispielsweise zu den Europeade-Festivals oder zu Partnerschaftsstädten im Ausland informierte Erika Seipp, den Hintergrund der „Dorfnachrichten“ beim Showabend schilderte Jörg Paulus, über den „Spaß bei Tanzturnieren“ erzählten Manuel und Annalena Wickenhöfer. Einen Blick in die Zukunft warfen letztlich die Schwestern Anne, Luisa und Alina Schäfer: „Wir wünschen uns, dass weiterhin viele Menschen an den Veranstaltungen der Trachtengruppe teilnehmen“, lautete ihre Hoffnung.

Abgerundet wurde der Festakt mit einer Andacht mit Pfarrer Stefan Peter und Gitarrenmusik von Pfarrer Lee Cosmos Ndey.