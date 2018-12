Auto erfasst bei Dodenau Fußgänger: zwei Tote

Der Unfallwagen an der Unfallstelle zwischen Dodenau und dem Wohnplatz Hobe.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Ortsrand von Dodenau im Kreis Waldeck-Frankenberg sind am Samstagabend zwei Fußgänger gestorben. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 12.42 Uhr - Laut Polizei passierte der Unfall, als ein 36-Jähriger aus Dodenau mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße von Dodenau kommend in Richtung Hobe fuhr. Am Ortsrand von Dodenau erfasste der Wagen zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren, die zu Fuß in Richtung Hobe unterwegs waren. Die beiden Fußgänger wurden über die Motorhaube und das Autodach des Wagens geschleudert.

Der Notruf erreichte um 18.30 Uhr die Rettungsleitstelle, die die Feuerwehren aus Battenberg und Dodenau alarmierte. Notärzte und Rettungssanitäter versuchten, die beiden Männer aus Dodenau zu reanimieren. Die Verletzungen waren allerdings so schwer, dass für die beiden Unfallopfer jede Hilfe zu spät kam.

Die Feuerwehr befreite derweil die Beifahrerin aus dem Mercedes. Die 30-Jährige aus Dodenau wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen ins Klinikum Marburg gebracht. Der Fahrer des Wagens konnte derweil selbstständig aus seinem Auto steigen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Warum der Mercedesfahrer die Fußgänger nicht sah und umfuhr, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Beamten forderten einen Sachverständigen an. Der Mercedes wurde auf Anweisung der Polizei sichergestellt.

Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. (www.112-magazin.de/mak/jun)

Hinweise: Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Unter 0 64 51/72 030 werden Hinweise entgegengenommen.