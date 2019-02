Auto raste bei Battenberg-Frohnhausen 20 Meter tiefe Böschung hinab

Ein Unfall mit weitreichenden Folgen ereignete sich am 24. Februar auf der Landesstraße bei Frohnhausen

Möglicherweise war Alkohol ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag kurz vor 1 Uhr auf der Landesstraße bei Frohnhausen ereignet hat.

Laut Polizei war die 37-jährige Fahrerin eines neuen VW Golf GTI aus Richtung Frohnhausen in Fahrtrichtung B 253 unterwegs und hielt am Straßenrand an, um ihre Tochter aussteigen zu lassen. Unvermittelt gab die Frau aus Lahntal, nunmehr allein im Auto sitzend, Vollgas und raste einen 20 Meter tiefen Böschungshang hinab, rammte mehrere Bäume und blieb mit ihrem VW auf der Seite zwischen den Stämmen liegen.

Glück im Unglück hatte die Lahntalerin auch deshalb, weil ein Lastwagen-Fahrer den Unfall beobachtete. Sofort wurden der Notruf zur Rettungsleitstelle Waldeck-Frankenberg abgesetzt und die Feuerwehren Battenberg und Frohnhausen alarmiert. Ebenfalls angefordert wurde ein Notarzt, eine Polizeistreife und ein Rettungswagen.

Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Michael Wenzel wurde die Einsatzstelle abgesichert, ausgeleuchtet und eine Leiter in Stellung gebracht, um den Hang besser hinabsteigen zu können. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Marburg gebracht.

Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet. An dem Auto entstand Totalschaden von 40.000 Euro.

Von 112.magazin.de