Battenberg: Bürgermeisterwahl für 16. Februar geplant

+ © Thomas Hoffmeister Vereidigung: Der damals neu gewählte Bürgermeister Christian Klein (links) legte im Juli 2014 seinen Amtseid ab. Rechts der damalige Stadtverordnetenvorsteher Heinz-Günther Schneider. © Thomas Hoffmeister

Battenberg - Am 16. Februar 2020 soll in Battenberg der Bürgermeister neu gewählt werden. Amtsinhaber Christian Klein (CDU) tritt wieder an.