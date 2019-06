Bierfest in Battenberg: Heinemann hat jetzt eigene Biermarke

Battenberg. Es war zwar schon das vierte „Bierfest“, das am Pfingstsonntag mit fast 1000 Gästen gefeiert wurde, Diesmal war es das erste Bierfest mit eigenen Heinemann-Bier.

Uns hat der Getränke-Fachhändler aus Battenberg erklärt, wie er auf die Idee mit dem Bierfest und dem eigenen Bier gekommen ist.

Das Heineberger

„Mein Sohn Daniel hat seine Bachelor-Arbeit über unseren Betrieb geschrieben“, erzählt Jörg Heinemann. „Es ging auch darum, wie man am Markt gegen die Brauereien bestehen kann. Und das geht am besten, wenn man das nicht mit deren Bieren machen muss.“ Deshalb entschloss sich Heinemann, sein eigenes Bier brauen zu lassen.

Eine Brauerei in Bayern („bayrische Biere sind sehr angesagt“) braut ihm nun sein helles Landbier. „Mit weniger Hopfen und mehr Malz, dadurch ist es sehr süffig und nicht so bitter“, sagt Jörg Heinemann. Im nächsten Jahr soll es noch ein dunkles Bier und ein Weizenbier geben, das er jeweils in anderen Brauereien brauen lässt. „Wir wollen unabhängig bleiben.“

Zur Namensfindung hatte er einen kleinen Wettbewerb im Bekannten- und Kundenkreis ausgerufen. „Der Vorschlag Heineberger – aus Heinemann und Battenberger – kam von Olaf Fackiner aus Dainrode“, verrät Heinemann.

Und das Heineberger, das es nur in Fässern gibt, komme gut an. „Mein Sohn hatte einen Businessplan aufgestellt, wir liegen schon über der Quote“, sagt Heinemann. Sein Bier wurde schon beim Maifest in Dodenau ausgeschenkt, weitere Feste folgen – unter anderem das TSV-Fest Mitte August in Battenberg.

Und Jörg Heinemann hat zum Heineberger einen Fonds aufgelegt: „Wir wollen regionale Projekte fördern. Mit jedem verkauften Hektoliter bei Veranstaltungen spenden wir 20 Euro in das jeweilige Dorf zurück. Das Geld kann der Ortsvorsteher dann verwenden“, erläutert Heinemann. 20 Euro seien auch ungefähr das, was Großbrauereien pro Hektoliter für Werbung ausgeben.

Das Bierfest

Das Bierfest sei durch eine Wette mit seinen Söhnen entstanden, sagt Jörg Heinemann. Er wollte ihnen zeigen, dass man auch „zu vernünftigen Zeiten“ statt spät nachts feiern könne – und auch ohne Schnaps. Deshalb veranstaltete er ein Bierfest tagsüber in und an seiner Getränkehalle am Battenberger Eisenberg.

Für eine Verzehrpauschale können die Gäste verschiedene Biersorten probieren. „Wir bieten dann nicht nur die üblichen Biere wie Krombacher an, sondern auch Exoten wie Kautzen und spanisches Bier“, berichtet der Gastgeber. „Das kam bei den Kunden gut an und hat auch uns Spaß gemacht.“ Das Bierfest findet alle zwei Jahre statt – um das neue Heineberger zu präsentieren, auch dieses Jahr „außer der Reihe“.