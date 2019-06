Leck im Wassernetz: Battenberger Feuerwehr legt Notleitung für Auhammer

Wasserverlust vorerst gestoppt

+ Das Eisenwerk Hasenclever - der Auhammer - in Battenberg wird über das Wochenende mit einer Notleitung mit Wasser versorgt.

Battenberg. Wegen eines Lecks einer Wasserleitung am Eisenberg in Battenberg hat die Firma Hasenclever und Sohn - der Auhammer - in Battenberg vorübergehend eine Notleitung bekommen.