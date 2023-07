Bundesjugendspiele sollen künftig weniger Wettkampf sein

Von: Jörg Paulus

Teilen

Die Bundesjugendspiele der Gesamtschule Battenberg fanden im Allendorfer Stadion statt. © Paulus, Jörg

An vielen Schulen sind die Bundesjugendspiele in diesem Schuljahr letztmals in der traditionellen Form ausgetragen worden. An Grundschulen wird die Veranstaltung ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr als „leistungsorientierter Wettkampf“ stattfinden, sondern als „bewegungsorientierter Wettbewerb“.

Battenberg/Allendorf – Laufen, Springen, Werfen – bei den Bundesjugendspielen geht es nach wie vor um die klassischen Disziplinen der Leichtathletik. Das war gestern Vormittag auch im Allendorfer Stadion so, wo die Klassen 5 bis 7 der Gesamtschule Battenberg ihre Bundesjugendspiele austrugen. Es ging um Zeiten und Weiten und am Ende darum, wer eine Ehren-, Sieger- oder Teilnehmerurkunde bekommt. In Zukunft könnte das etwas anders aussehen, denn die Bundesjugendspiele sollen reformiert werden.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Bundesjugendspiele zumindest an den Grundschulen nicht mehr als „leistungsorientierter Wettkampf“ stattfinden, sondern als „bewegungsorientierter Wettbewerb“, heißt es in der bundesweiten Ausschreibung der Sportveranstaltung. Die Bewertung der Leistungen soll weniger streng sein. „Das wird auch für die weiterführenden Schulen so kommen“, sagt Bastian Tihanyi. Der Sportlehrer hat die Bundesjugendspiele der Gesamtschule Battenberg gestern in Allendorf mit seiner Kollegin Selina Seibert organisiert.

Laufen, Springen, Werfen seit 1979

Seit 1979 sind die Bundesjugendspiele für alle Schüler unterhalb der Oberstufe verpflichtend. Die Battenberger Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 traten gestern noch ganz klassisch zum Sprint, Ballwurf und Weitsprung an. Die Schule könnte auch andere Disziplinen anbieten – Schwimmen, Turnen oder Hochsprung etwa. Aber Laufen, Springen und Werfen lassen sich im Unterricht und am Tag der Bundesjugendspiele einfacher umsetzen, sagen Selina Seibert und Bastian Tihanyi.

Die älteren Klassen der Gesamtschule haben ihre Bundesjugendspiele aus organisatorischen Gründen bereits im regulären Sportunterricht absolviert. Auch ohne sie sind am Dienstag rund 400 Schülerinnen und Schüler im Stadion. „Wir müssten nicht so ein Event aus den Bundesjugendspielen machen, aber das erhöht die Wertigkeit“, findet Selina Seibert.

Die Sportlehrer Bastian Tihanyi und Selina Seibert haben die Bundesjugendspiele organisiert. © Paulus, Jörg

Zu dem Event gehört auch die Unterstützung der älteren Jahrgänge. Einige Schüler der 9. und 10. Klassen, die an dem Tag Projekt- oder Wandertag haben, helfen als Riegenführer, messen Weiten, stoppen Zeiten, verkaufen Waffeln, Würstchen und Getränke. „Sonst wäre das für uns organisatorisch nicht zu stemmen“, sagt Bastian Tihanyi.

Als Fan der Bundesjugendspiele gibt sich Lehrer Simon Franz zu erkennen. Er unterrichtet Geschichte, Musik und Mathe und begleitet seine 6. Klasse an diesem Vormittag im Stadion von Disziplin zu Disziplin. Franz feuert seine Schüler lautstark an, wenn sie lossprinten, lobt sie, wenn sie weit in die Sandgrube gesprungen sind, und motiviert nach einem missglückten Ballwurf. „Ich interessiere mich dafür und das sollen die Kinder merken“, sagt er. „Das ist mir wichtig für die Bindung zu meiner Klasse auch außerhalb des normalen Unterrichts.“

Die Kinder freuen sich, wenn einer aus der Klasse eine gute Leistung bringt. Dadurch wird die Klasse zu einer Einheit.

Aus seiner Sicht geht es bei den Bundesjugendspielen auch um dieses Gemeinschaftserlebnis. „Die Kinder strengen sich an und freuen sich, wenn einer aus der Klasse eine gute Leistung bringt. Dadurch wird die Klasse zu einer Einheit“, sagt Franz. Deshalb sind für manche Schüler die Klassen-Staffeln am Ende der Spiele ein Höhepunkt. Hauptsache schneller sein als die Parallelklasse.

Ballwurf und Weitsprung gehörten für viele Schüler zu den anspruchsvolleren Disziplinen, weil die Bewegungsabläufe koordinativ schwieriger sind als beim Laufen. © Paulus, Jörg

Aber natürlich gibt es auch Kinder, die wenig Spaß an den Bundesjugendspielen haben. Manche laufen ungelenk über die Tartanbahn, andere haben koordinative Probleme beim Weitsprung oder Ballwurf. „Einer gewinnt, einer wird Letzter, das gehört dazu“, findet Selina Seibert. Deshalb sei es wichtig, die Disziplinen im Sportunterricht auch pädagogisch aufzuarbeiten, ergänzt Bastian Tihanyi. „Wir stellen uns nicht nur hin und sagen: Ihr lauft, ihr springt, ihr werft! Es geht darum, Bewegungserfahrungen zu machen, sich bewusst zu werden, was ich beim Laufen tue“, erklärt er.

Und am Ende geht es bei den Bundesjugendspielen auch um Leistung. Ob sie eine Ehren- oder Siegerurkunde geschafft haben oder nur eine Teilnehmerurkunde bekommen, erfahren die Battenberger Schüler nächste Woche bei der Siegerehrung am letzten Schultag vor den Sommerferien.

Auch nach der Reform der Bundesjugendspiele soll es noch Urkunden geben, sie werden dann jedoch nach einem festen Schüssel vergeben: 20 Prozent der Teilnehmer erhalten Ehrenurkunden, 50 Prozent Siegerurkunden und 30 Prozent Teilnehmerurkunden. „Die absolute Leistung soll in den Hintergrund treten, man wird eher in Relation zu den anderen bewertet“, erklärt Tihanyi.

Tihanyi und Seibert glauben, dass die meisten Schüler gerne bei den Bundesjugendspielen mitmachen. „Das wird als Event wahrgenommen, auch durch die Staffeln“, sagt Seibert. Sie könne sich die Bundesjugendspiele auch nach der Reform als eine Art Sportfest vorstellen.

Die Bundesjugendspiele der Battenberger Gesamtschule fanden im Allendorfer Sportstadion statt. © Paulus, Jörg