Dodenauer Köhlerwochen starten am Samstag, 10. Juni

Von: Thomas Hoffmeister

Teilen

Köhlerwoche Dodenau: Das Bild zeigt einige der freiwilligen Helfer mit dem verantwortliche Köhler Otmar Lauth (knieend) im Dodenauer Wildgehege. © Thomas Hoffmeister

Der Kohlenmeiler im Dodenauer Wildgehege sieht schon aus wie ein Kohlenmeiler. „Aber fertig ist der noch lange nicht“, winkt Otmar Lauth ab, der die bevorstehenden Köhlerwochen verantwortlich betreut.

Dodenau – Etwa 30 Festmeter Buchenholz hatten die Dodenauer „Hilfsköhler“ schon während des Winters gespalten und zum Trocknen aufgeschichtet. Dieses Holz wurde während der vergangenen Woche nun ins Wildgehege gefahren und dort unter Aufsicht von Otmar Lauth kunstvoll aufgeschichtet.

„Der Holzaufbau ist fertig“, sagt Manfred Glöser vom Verein 825 Jahre Dodenau. Durchschnittlich 16 Personen hätten in den vergangenen Tagen beim Holztransport und Aufbau des Meilers mitgeholfen.

Stroh und ein „Erdmantel“, der noch aus Material des früheren Kohlenmeilers aus dem Jahr 2013 stammt, dienen zum Abdichten des Meilers. Das Holz solle glimmen, aber nicht brennen, erläutert Köhler Otmar Lauth. Deshalb müsse der Meiler „im Wesentlichen luftdicht“ sein und mit „so wenig Sauerstoff wie möglich“ qualmen.

Aufbau und Betrieb eines solchen Meilers sei eine Kunst für sich, sagt Manfred Glöser vom Verein „825 Jahre Dodenau“. „Dazu braucht man professionelle Hilfe.“ Ein solcher „Profi“ ist mit Otmar Lauth aus dem Taunus für die nächsten Wochen vor Ort. Lauth wird den Meiler ständig überwachen. Übernachten wird er in dieser Zeit in einem Bauwagen.

Am Samstag, 10. Juni, soll der Meiler angezündet werden. Dazu hat der Verein „825 Jahre Dodenau“ als Veranstalter ein Programm zusammengestellt, das um 10.30 Uhr mit der Begrüßung der Gäste und Vorstellung der Köhler beginnt. Für das kulturelle Rahmenprogramm sorgen der MGV Dodenau, die Jagdhornbläser Allendorf und die Line-Dance-Gruppe „Just for Fun“.

Durch einen speziell gebauten Schacht wird der Meiler dann laut Otmar Laut von unten entzündet. „Da müssen wir dann mit einer Lanze rein“, sagt Otmar Lauth.

Nach dem Anzünden laden die Köhler am Samstag zum Mittagessen sowie später zu Kaffee und Kuchen ein.

Weiter im Programm der Köhlerwochen geht es am Sonntag, 11. Juni, mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Geil ab 11 Uhr im Wildgehege feiern wird. Im Anschluss wird der Köhler-Lehrpfad wiedereröffnet, der zahlreiche Informationen über das Köhlerhandwerk bietet. Der bestehende Lehrpfad wurde aktualisiert und wieder „begehbar gemacht“.

Mittags laden die Köhler wieder zum Mittagessen sowie zu Kaffee und Kuchen ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Bados“. An beiden Tagen können schon Bezugsscheine für jeweils 10 Kilogramm Dodenauer Holzkohle erworben werden.

Einige weitere Termine der Dodenauer Köhlerwochen: 21. Juni Seniorennachmittag, 24. Juni Dorffest unter Beteiligung der örtlichen Vereine und am 25. Juni Schleppertreffen mit dem Thema „Rund ums Holz“. Enden sollen die Köhlerwochen am Samstag, 1. Juli, mit dem „Auspacken“ des Meilers und dem Verkauf der gewonnenen Holzkohle. off