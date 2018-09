"Eagles"-Coverband kommt nach Battenberg

A tribute to „The Eagles“: Diese Coverband aus dem Rhein-Main-Gebiet spielt am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr in der Burgberghalle Battenberg.

Battenberg. Der Battenberger Cultur-Club lädt zu einem neuen Konzerterlebnis ein: A tribute to „The Eagles“ spielen am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr in der Burgberghalle.

Tribute-Bands, die sich an die „Eagles“ heranwagen, wissen ein Lied davon zu singen: Mehrstimmiger Satzgesang und anspruchsvolle Gitarrenarrangements müssen schon auf den Punkt kommen, um dem Original gerecht zu werden und das Publikum zu begeistern. Der Tribute Band „Eagles“ aus dem Rhein-Main-Gebiet gelingt genau dies seit 2008 eindrucksvoll. Acht gestandene Musiker – bis zu sechs Vocals und vier Gitarren gleichzeitig auf der Bühne – sorgen für ein authentisches Konzerterlebnis. Das dreistündige Programm bietet die größten Hits der Eagles wie „Hotel California“, aber auch Soloprojekte von Don Henley und Co.

Speziell für das Konzert in Battenberg wird ein zusätzlicher Musiker mit Pedal Steel Guitar „on Board“ sein.

Im August gab es eine Überraschung im Musikbusiness: Der bisherige Spitzenreiter des meistverkauften Albums, Michael Jacksons mit Thriller, wurde abgelöst vom Album „Greatest Hits“ der Eagles mit über 30 Millionen Exemplaren, an Nummer drei steht das Album „Hotel California“: Das spricht für den Erfolg der Jungs von der Westküste der USA.

In vielen namhaften Clubs und bei Festivals hat die Tribute Band mit ihrer Show „History of the Eagles“ bereits gastiert und ihre Fangemeinde begeistert. Jetzt kommt die Band zum Andenken an Glenn Frey, der im Januar 2018 verstorben ist, auf ihrer „Glenn Frey und Eagles Memorial-Tour 2018“ erstmals in die Battenberger Burgberghalle.

Das Konzert eignet sich laut Veranstalter weniger zum Tanzbeinschwingen und Headbangen, dafür aber zum Genießen zeitlos guter Musik, mit viel Gefühl und Spielfreude interpretiert – und das sehr dicht am Original.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es gibt keine Vorband, dafür drei Stunden die Hits der Eagles sowie der Solo Projekte von Don Henley über Glen Frey bis hin zu Joe Walsh. Das „Hotel California“ steht an diesem Abend in der Battenberger Burgberghalle. Eintrittskarten kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse (soweit dann noch Tickets vorhanden sind).

Veranstaltet wird dieses Konzert wieder vom Cultur-Club Battenberg, der an diesem Abend auch für das Ambiente und die Bewirtung zuständig ist. (nh/off)

Service:Karten im Vorverkauf gibt es bei der Sparkasse Battenberg, der Frankenberger Bank, im Foto-Studio Schneider, in der Buchhandlung Jakobi Frankenberg, in den Geschäftsstellen der HNA sowie beim Ticket-Service der HNA-Online.

www.culturclub-battenberg.de