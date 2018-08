Mehr als 1000 Besucher bei Schaumparty der Burschenschaft Frohnhausen

Heißes Fest in warmer Sommernacht

+ © Gerhard Meiser Schaumparty: Mehr als 1000 Gäste feierten mit der Burschenschaft Frohnhausen eine Party im Schaum. Die jungen Leute hatten Spaß, auch wenn kein Kleidungsstück trocken blieb. © Gerhard Meiser

Frohnhausen. Auf dem Festplatz in Frohnhausen feierten in der Nacht zu Sonntag über 1000 junge Menschen in einer wohlig warmen Nacht eine heiße Schaumparty.