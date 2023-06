Gegen Sprengungen: Geldautomaten der Sparkasse Battenberg jetzt mit Einfärbesystem

Von: Thomas Hoffmeister

Einfärbesystem für Banknoten: Unser Bild zeigt Bankkauffrau Lisa Kwyk und den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Battenberg, Gert Gläser, an einem nachgerüsteten Geldautomaten in Battenberg. Ein Schild an der Eingangstür (Mitte) weist auf das Einfärbesystem hin. © Thomas Hoffmeister

Die Sparkasse Battenberg hat ihre Geldautomaten zum Schutz gegen Sprengungen so nachgerüstet, dass Geldscheine bei einem Angriff eingefärbt und damit unbrauchbar werden.

Battenberg – Abschreckung ist für die Sparkasse Battenberg das Gebot der Stunde: Kriminelle Banden haben im vergangenen Jahr bundesweit 494 Geldautomaten gesprengt. Die jüngste dieser Straftaten in der Region ereignete sich am 16. Juni in Vellmar, das Fluchtfahrzeug ließen die Täter an einer Tankstelle in Willingen-Usseln zurück (HNA berichtete).

Geldautomaten der Sparkasse Battenberg sind bisher von derartigen Angriffen verschont geblieben, für die nach Auskunft der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg seit 2021 überwiegend Festsprengstoffe verwendet werden. In den Jahren zuvor hatten die Täter meistens Gasgemische eingesetzt.

Empfehlung des Landeskriminalamtes

Auf Empfehlung des Landeskriminalamtes habe man alle sechs Geldautomaten mit Einfärbesystemen (ink protection) nachgerüstet, berichteten die beiden Vorstandsmitglieder der Sparkasse Battenberg, Gert Gläser und Harald Below, bei einem Pressegespräch. Rund 30 000 Euro habe diese Nachrüstung gekostet, sagte Gert Gläser – rund 4500 Euro für jeden der Geldautomaten in Battenberg, Allendorf (2), Dodenau, Bromskirchen und Hatzfeld.

Das Prinzip: Bei einer Sprengung durch Festsprengstoffe oder Gase sowie bei „mechanischen Öffnungsversuchen“ der Geldautomaten wird in der Geldkassette eine spezielle Tintenflüssigkeit freigesetzt, die das Bargeld unbrauchbar macht.

Gemeinsam mit der Polizei habe man sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Geldautomatensprengungen in Hessen „signifikant zu senken“, berichteten Gert Gläser und Harald Below.

Polizei hofft auf abschreckende Wirkung

„Die ergriffenen Präventionsmaßnahmen sollen eine abschreckende Wirkung haben und gegebenenfalls die Täterverfolgung erleichtern“, sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Dirk Richter.

„Vor allen Dingen wollen wir vermeiden, dass Personen bei einer möglichen Sprengung zu Schaden kommen“, sagte Gert Gläser. Über einem der Geldautomaten-Standorte der Sparkasse Battenberg wohne eine Familie.

Neben dem neu installierten Einfärbesystem habe man auch die vorgehaltenen Geldbestände in den Automaten reduziert; die Geräte würden nun öfter nachgefüllt.

Vorerst keine Einschränkungen

Einige Banken hätten den Zugang zu ihren Geldautomaten bereits eingeschränkt, beispielsweise nachts von 23 bis 6 Uhr, oder Geldautomaten von bestimmten Standorten ganz abgezogen. „Wir haben uns gegen solche Schritte entschieden“, sagte Harald Below. Man setze zunächst auf Abschreckung, wolle aber die Kundennähe und den Service der Sparkasse Battenberg so weit wie möglich aufrecht erhalten, fügte Vorstandsvorsitzender Gert Gläser hinzu.