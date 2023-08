Großer Direktvermarkter-Markt am 3. September in Laisa

In den Straßen rund um das Heimatmuseum in Laisa findet am 3. September ein großer Direktvermarkter-Markt statt, mit dem die Trachtengruppe Laisa ihren 50. Geburtstag feiert. Im Bild mit dem Banner (von links) Annalena Wickenhöfer, Vorsitzender Bastian Belz, Manuel Wickenhöfer und Emma Paulus. © Paulus, Jörg

Die Trachtengruppe Laisa wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und feiert das mit einem großen Direktvermarkter-Markt am Sonntag, 3. September, in der Dorfmitte.

Laisa – Bei dem Markt wird es 40 Stände mit viel Selbstgemachtem geben – von Backhausbrot bis Wurst, von Deko bis Marmelade „Wir finden, dass ein Markt mit Produkten aus der heimischen Landwirtschaft und dazu Volkstanz und Brauchtum gut zu uns als Trachtengruppe und Landjugend passen“, sagt Vorsitzender Bastian Belz. „Außerdem haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem Direktvermarkter-Markt gemacht, den wir 2018 anlässlich des Kreiserntedankfestes in Laisa veranstaltet haben.“

Das Jubiläum am Sonntag, 3. September, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festakt im Freien in der Kirchstraße. Auf der Bühne wird es einen unterhaltsamen Rückblick auf 50 Jahre Trachtengruppe geben und natürlich auch Volkstanz. Dabei wird erstmals die Laisaer Polka aufgeführt, ein Tanz, den die Trachtengruppe extra zu ihrem Jubiläum choreografiert hat.

Volkstanz und Musik gibt es auch am Nachmittag beim Bühnenprogramm des Direktvermarkter-Marktes. Von 12 bis 18 Uhr treten befreundete Landjugend- und Trachtengruppen auf sowie die Laisaer Kindertanzgruppe, der Laisaer Chor Haste Töne und die Trachtenkapelle Wohratal.

Markt mit 40 Ständen in Laisa

Der Direktvermarkter-Markt findet von 12 bis 18 Uhr in der Kirchstraße und Teilen der Schloßstraße und Brunnenstraße statt. Rund um Kirche, Heimatmuseum und Milchhäuschen wird es 40 Stände heimischer Anbieter und Aussteller geben. Die Besucher können sich auf viel Selbstgemachtes und auf Produkte aus eigenem Anbau freuen: Backhausbrot, Wurst, Eier, Honig, Gemüse und Blumen zum Beispiel, außerdem Handarbeiten, Dekoartikel, Keramik- und Holzarbeiten.

Auch das Thema Tracht wird eine Rolle spielen: Es gibt Trachtenteile, eine Spinnstube und eine Puppenausstellung. Ab 15 Uhr findet auf der Bühne eine Trachtenmodenschau statt. Zum Essen gibt es schon ab Mittag Kartoffeln mit Dip und Würstchen aus dem Laisaer Kartoffeldämpfer sowie Hamburger und Bratwurst vom Grill. Es gibt Waffeln, Bauernhofeis und Milchshakes. Ab 14 Uhr ist das Sonntagscafé im Milchhäuschen geöffnet.

Außer dem Kartoffeldämpfer kann man die alte Laisaer Dreschmaschine in Aktion sehen sowie aktuelle landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen. „Wir freuen uns auf viele Besucher, für die einiges geboten wird“, sagt Vorsitzender Bastian Belz.