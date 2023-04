Hardrock-Feuerwerk mit Rammstein-Coverband in Battenberger Festhalle

Eine feurige Show bot die Rammstein-Coverband „RMC“ am Samstagabend in der Battenberger Festhalle. © Ochse, Detlef

Hochgestreckte Arme zu martialischem Gesang, gekonnte Gitarrenriffs und dröhnende Bässe begeisterten am Samstagabend rund 1000 Besucher in der Battenberger Festhalle. Der Battenberger Cultur-Club hatte zum Hardrockabend eingeladen.

Battenberg – Auf der Bühne standen die tschechische Band „RMC – A tribute to Rammstein“ um Sänger Martin Cerny und die Band „The Minority – A Tribute to Green Day“. Zuvor brachte die Battenberger Band „Nihilists“ mit Robin Mattner und Pierre Zissel das Publikum mit eigenen Stücken für das kommende Programm in Stimmung.

Die Festhalle war voll, generationenübergreifend begeisterte Fans klatschten, sangen mit und versuchten sich im Pogen und – Haupthaar vorausgesetzt – beim Headbangen.

„Wake me up, when September ends“ und „Boulevard of Broken Dreams“ sowie „Basket Case“ von der Green- Day-Coverband sorgten für eine atemberaubende Stimmung in der Festhalle. Den Hauptact des Abends übernahmen dann die in schwarzen, lederbestückten Outfits auftretenden Musiker der Rammstein-Coverband, die den Boden der Festhalle beben ließen.

Martin Cerny, Frontmann der Rammstein-Coverband. © Detlef Georgi

Mit züngelnden Flammen und tiefem Sprechgesang von Sänger Martin Cerny stimmten sie Lieder wie „Ohne dich“, „Du riechst so gut“ und „Du hast“ an. Sofort schlugen sie das Publikum in ihren Bann, die Texte wurden lauthals mitgesungen, zahlreiche „Metalhands“ zur Hallendecke gestreckt.

Auf der Bühne rockte Martin Cerny mit ausgebreiteten schwarzen Flügeln zum Lied „Engel“, einem der wohl bekanntesten Stücke der Berliner Band Rammstein. Erst nach lautstark geforderten Zugaben endete ein begeisternder Hardrockabend in der Battenberger Festhalle.

Die Rammsteinfans Florian Engelke, Sandra Schneider und Mandy Engelke. © Ochse, Detlef

Mitglieder des Battenberger Cultur-Clubs unter der Leitung von Günter Wack hatten für Getränke, Technik und Sicherheit gesorgt. Die Battenberger Feuerwehr war bei den Sicherheitsmaßnahmen und Einweisertätigkeiten am reibungslosen Ablauf beteiligt. (Von Detlef Georgi)