Harry von "Big Brother" gibt Konzert in Dodenau

Dodenau. Die Fernsehzuschauer kennen ihn noch aus der Fernsehserie "Big Brother": Am Samstag, 1. Juni, ist „Big Harry“ ab 17 Uhr im Biergarten der Dodenauer Gaststätte Arnold (Ranze) zu Gast.

Bekannt wurde der gelernte Kfz-Mechaniker Harry Schmidt alias „Big Harry“ vor 19 Jahren, als der bärtige Rocker in der zweiten Staffel der Fernsehserie „Big Brother“ für seine Mitbewohner kochte, den Container aufräumte und Gitarre spielte.

Den Kontakt zu „Big Harry“ hat Bianca Zarges aus Frankenberg geknüpft, die „Big Harry“ bei einem Urlaub in Norddeutschland kennengelernt hatte. Michael Bienhaus, Inhaber der Battenberger Esso-Tankstelle, stellte den Kontakt zur Gaststätte Arnold in Dodenau her, wo „Big Harry“ am kommenden Samstag ein Konzert geben wird, bei dem er auch zusammen mit Bianca Zarges singen wird.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Getränke und kleine Speisen werden von der Gaststätte Arnold angeboten.