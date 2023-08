Im Battenberger Hallenbad wachsen grüne Algen

Von: Thomas Hoffmeister

Grüne Algen im Badewasser: Badebetriebsleiter Dirk Dornseif zeigt das Schwimmerbecken im Battenberger Hallenbad. © Thomas Hoffmeister

Dirk Dornseif, Badebetriebsleiter der Stadt Battenberg, erklärt, wie aufwändig es wäre, im Sommer das Hallenbad zu öffnen, wenn kein Freibadwetter ist.

Battenberg – „Warum macht ihr nicht einfach das Hallenbad auf, wenn es im Sommer wochenlang kalt und regnerisch ist?“ – Diese Frage hat Dirk Dornseif, Badebetriebsleiter in Battenberg, in den letzten, verregneten Sommerwochen täglich mehrfach zu hören bekommen. Seine Antwort lautet: „So einfach geht das nicht.“ Wir haben nachgefragt.

Wer im Sommer das Battenberger Hallenbad besucht, der sieht grün: Am Boden des Beckens haben sich Algen gebildet. „Wenn wir das Freibad im Juni öffnen, stellen wir die Umwälzpumpen für das Hallenbad ab“, erklärt Dirk Dornseif. Es sei „völlig normal“, dass sich im Becken Algen bildeten, wenn das Wasser nicht mehr durch vier riesige Pumpen umgewälzt und nicht mehr gechlort werde.

1 Million Liter Wasser

Klar, man könne das Wasser aus dem Freibad theoretisch ins Hallenbad pumpen, sagt Dornseif. „Das sind rund eine Million Liter Wasser. Das Pumpen würde etwa zwei Tage dauern.“

Bevor das Becken im Hallenbad aber wieder mit Wasser gefüllt werden kann, müsste es aber aufwändig gereinigt werden. Allein die Reinigung würde mit allen verfügbaren Mitarbeitern etwa zwei Wochen dauern, sagt der Battenberger Badebetriebsleiter.

Hohe Energiekosten

Beide Becken – Hallen- und Freibad – parallel laufen zu lassen wäre „mit Blick auf die hohen Energiekosten unverantwortlich“, sagt Dornseif. Allein die Stromkosten für die vier großen Umwälzpumpen, die „24 Stunden am Tag laufen“, entsprächen dem Verbrauch von „drei bis vier Haushalten“, sagt Dornseif. Hinzu kämen die Kosten für Gas zur Erwärmung des Wassers und der Schwimmhalle, für zusätzliche Chemie (Chlor) und vorgeschriebene Wasseruntersuchungen durch die Umwelthygiene Marburg.

Der Besuch des Freibades hänge sehr stark vom Wetter ab, sagt der Battenberger Badebetriebsleiter, während im großen Schwimmerbecken des Freibades gerade mal zwei Besucher ihre Bahnen ziehen. „Wenn die Sonne scheint und es 25 oder 30 Grad warm wird, dann sind auch die Leute gleich da“, weiß Dirk Dornseif aus Erfahrung. Bei kühlen 15 Grad am Dienstagmorgen kommt eine der beiden Schwimmerinnen aus dem Wasser und schüttelt sich: „Es ist einfach zu kalt“, sagt sie zu Dornseif.

Also doch besser im Sommer das Hallenbad öffnen? – „Wenn mir jemand verbindlich sagen kann, das Wetter bleibt von Juni bis Ende August schlecht, dann könnten wir das Hallenbad offen lassen“, sagt Dornseif.

Umrüstung dauert mindestens zwei Wochen

Doch ein kurzfristiger Wechsel zwischen Hallen- und Freibad sei nicht möglich – die Umrüstung dauere „mindestens zwei Wochen“.

„Und wenn wir wie jetzt, bei kühler Witterung, mit viel Aufwand das Hallenbad im Sommer startklar gemacht hätten, dann wird auf einmal das Wetter wieder schön und die Leute fragen: Warum macht ihr das Freibad nicht auf?“, lacht der Battenberger Badebetriebsleiter.

Von September bis Juni sei das Battenberger Hallenbad an sieben Tagen pro Woche geöffnet. „Irgendwann müssen wir auch mal kaputte Fliesen austauschen und Schönheitsreparaturen machen lassen. So was ist im laufenden Betrieb nicht möglich“, sagt Dornseif.