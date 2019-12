Im Sturm abgebrochen: Kirchenlinde in Laisa darf nicht gefällt werden

Frau wurde beinahe von Ast erschlagen

+ © Jörg Paulus Noch teilweise eingerüstet ist die Kirche in Laisa nach der Dachsanierung. Im Vordergrund die Kirchenlinde, bei der am 3. Juni bei einem Sturm der Wipfel abbrach, der beinahe eine 58-jährige Frau erschlagen hätte. © Jörg Paulus

Laisa. „Was wurde aus ...?“ heißt unsere Serie zum Jahresrückblick, in der wir erzählen, was aus besonderen Themen des Jahres geworden ist. Heute geht es um die im Sturm abgebrochene Kirchenlinde in Laisa.