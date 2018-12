In Laisa kommt das Christkind persönlich zu den Kindern

Junge Mädchen halten Tradition am Leben

+ © Jörg Paulus Anprobe im Wohnzimmer: (von links) Alina Bernhard mit der Engelshaar-Perücke, Alina Schäfer, die an Heiligabend das Christkind darstellen wird, und Angelina Kreis mit der goldenen Krone. © Jörg Paulus

Laisa. In manchen Familien bringt der Weihnachtsmann die Weihnachtsgeschenke, in anderen das Christkind. Und in manchen Dörfern kommt an Heiligabend das Christkind „leibhaftig“ zu den Kindern. Zum Beispiel in Laisa.