Jause Dachsloch: Wo Radler mal Pause machen

Von: Thomas Hoffmeister

Jausenstation Dachsloch: (von links) Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Ramona Tänzler (Jausenstube Dachsloch), Siegfried Franke sowie Silvia Fries-Schmidt und Judith Nölke (Ederbergland-Touristik). © Thomas Hoffmeister

Der frühere Stadtrat Siegfried Franke wirbt für die Jause Dachsloch als Einkehrmöglichkeit in der Nähe eines möglichen Green-Trails bei Battenberg.

Battenberg – Sein Ziel ist eine bessere Beschilderung der Rad- und Wanderwege sowie die Ausweisung einer Einkehrmöglichkeit an einem der möglichen Green-Trails im Raum Battenberg: Deshalb hatte der frühere Battenberger Stadtrat Siegfried Franke die beiden Leiterinnen der Ederbergland-Touristik in Frankenberg, Silvia Fries-Schmidt und Judith Nölke, sowie den Ersten Kreisbeigeordneten und langjährigen Bromskircher Bürgermeister Karl-Friedrich Frese in die Jausenstation Dachsloch eingeladen. Vor Ort wurde die Gruppe von Inhaberin Ramona Tänzler freundlich empfangen.

Ziemlich abgeschieden

Der Weiler Dachsloch liegt ziemlich abgeschieden in der Nähe der Wittgensteiner Dörfer Alertshausen und Diedenshausen (NRW). Politisch gehört das Dachsloch nach der Gemeindefusion mit Bromskirchen nun zur Gemeinde Allendorf/Eder.

Klar ist, dass die Stadt Battenberg mitmacht bei dem kreisweiten Projekt Green- Trails – ausgewiesenen Rundwegen durch die Natur für Fahrrad- und Mountainbikefahrer. Die ersten zehn Kilometer Green-Trail gibt es in Korbach bereits, weitere 190 Kilometer in Waldeck-Frankenberg sollen folgen. Wo und wann im Raum Battenberg Green-Trails ausgewiesen werden sollen, steht allerdings noch nicht fest.

„Wenn man 20 oder 30 Kilometer mit dem Fahrrad fährt, sollte es irgendwo die Möglichkeit geben, einzukehren“, sagte Siegfried Franke. Die Jause Dachsloch sei dafür durch ihre Lage und ihre Öffnungszeiten an sieben Tage pro Woche sehr gut geeignet. Von Neuludwigsdorf, Dodenau oder aus Hatzfeld sei die Jause Dachsloch mit dem Fahrrad gut zu erreichen, sagte Franke. Die Beschilderung sei jedoch verbesserungswürdig. Aus Neuludwigsdorf kann man über einen befestigten Weg über knapp fünf Kilometer auch zum Dachsloch wandern.

Im April 2022 eröffnet

Die Eheleute Ramona und Carsten Tänzler hatten die Jause Dachsloch im April 2022 eröffnet. „Zuvor haben wir fünf Jahre lang gesucht“, erzählte Ramona Tänzler. Eigentlich sind die Eheleute Tänzler auf die Reinigung und Aufbereitung von Autos spezialisiert. Ramona Tänzler hat aber auch ein großes Herz für Tiere. Sie züchtet Vizsladors – eine spezielle Hunderasse – und bietet älteren und kranken Tieren als Gnadenhof ein Zuhause. Daneben gibt es unter anderem Schweine, Ziegen und Gänse am Dachsloch.

„Wir haben nur eine kleine Speisekarte und Selbstbedienung“, sagt Tänzler. „Wir machen Gastronomie, weil ich das will und der Bedarf da ist.“