In Dodenau raucht wieder ein Kohlenmeiler

Köhlerwochen sind eröffnet – Verein 825 Jahre ist Veranstalter

Im Meiler muss sich ausreichend Glut bilden: Mathias Bank (links) und Dieter Womelsdorf füllen zusätzliches Holz in den Quandelschacht.

Der Kohlenmeiler im Dodenauer Wildgehege wurde angezündet. Damit sind die Köhlerwochen eröffnet worden. Der Verein 825 Jahre ist Veranstalter.

Dodenau – Gespannt richten sich die Blicke auf den Kohlenmeiler. Jens Simon und Harald Specht kauern auf dem Boden vor dem Anzündschacht und schieben konzentriert eine Lanze mit einer Fackel ins Innere des Meilers, um kleine Holzstücke im Quandelschacht, der den Mittelpunkt des Meilers bildet, zu entzünden. Zuerst will es nicht so richtig klappen, dann endlich kam aus dem Meiler ein Rauchfaden, der sich bald zur weithin sichtbaren Rauchsäule entwickelt.

Mit dem Anzünden des Kohlenmeilers begannen am Samstag die Dodenauer Köhlerwochen, die vom Verein 825 Jahre Dodenau veranstaltet werden. In den vergangenen Wochen wurde im Wildgehege aus 30 Raummetern Buchenholz, Stroh und Erde ein Kohlenmeiler gebaut (HNA berichtete). Neben Köhler Otmar Lauth wirken 15 Hilfsköhler am Projekt mit. Zu ihren Aufgaben gehört nicht nur der Bau, sondern auch die Überwachung des nun schwelenden Meilers.

Bei seiner Ansprache zur Eröffnung der Köhlerwochen dankte Wolfgang Stein, Vorsitzender des Vereins 825 Jahre Dodenau, allen Beteiligten und Unterstützern des Köhlerei-Projektes. Ein besonderer Dank ging an die beiden Geschäftsführer der Dodenauer Firma Tritron, Jens Simon und Harald Specht. „Sie hatten immer ein offenes Ohr für den Verein“, so Stein, und hätten in unterschiedlichen Belangen immer wieder ihre Hilfe und Unterstützung angeboten. Zum Dank durften sie den Meiler anzünden. Bürgermeister Christian Klein dankte dem Verein und den am Projekt Beteiligten für ihre Arbeit, die die Tradition der Köhlerei am Leben halte.

Einweihung des neugestalteten Köhlerlehrpfades: (von links) Manfred Glöser (825 Jahre Dodenau), Ute Schmidt (Vorsitzende Verkehrs- und Verschönerungsverein), Ortsvorsteher Carls Weegels und Wolfgang Stein (Vorsitzender Verein 825 Jahre Dodenau).

Im Programm am Samstag sorgten Auftritte des Männerchors des MGV Dodenau, der Jagdhornbläser Allendorf und der Linedancegruppe „Just For Fun“ der Volkshochschule Waldeck-Frankenberg für Unterhaltung. Am Sonntag wurde im Anschluss an einen Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Geil und Manfred Arnold am Akkordeon der Köhlerlehrpfad wiedereröffnet. Ute Schmidt, Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, der dem Verein 825 Jahre Dodenau das Wildgehege für die Köhlerwochen und die Einrichtung des Köhlerlehrpfades zur Verfügung gestellt hatte, und Ortsvorsteher Carl Weegels schnitten mit Wolfgang Stein und Manfred Glöser vom Verein 825 Jahre Dodenau feierlich das Band durch und weihten den neu gestalteten Lehrpfad ein. Entstanden war der Lehrpfad beim Köhlerei-Projekt des Vereins vor zehn Jahren.

Der Lehrpfad illustriert in fünf Stationen den Weg vom Holz zur Holzkohle. „Wir hoffen, auf diese Art einen Einblick in die harte Köhlerarbeit zu bieten“, sagte Wolfgang Stein. Nach den Recherchen des Vereins 825 Jahre Dodenau war das Köhlerhandwerk in Dodenau einst verbreitet.

Am 1. Juli wird der Meiler geöffnet und Holzkohle verkauft

Am Samstag wurde der Kohlenmeiler im Dodenauer Wildgehege angezündet. Damit ist die Arbeit am Meiler jedoch nicht vorbei. Wie Köhler Otmar Lauth erläutert, wird in den Tagen nach dem Anzünden immer wieder Holz in den Quandelschacht, um den herum das übrige Holz aufgestellt ist, nachgefüllt, bis sich ausreichend Glut im Inneren gebildet hat. Einige Stunden nach dem Anzünden wurden der Anzündschacht am Fuß des Meilers und der Quandelschacht verschlossen. Während der Anzündschacht dauerhaft verschlossen bleibt, wurde der Quandelschacht mit einem Stahldeckel verschlossen, der abgehoben werden kann, um Holz nachzufüllen. Wenn im Inneren des Meilers ausreichend Glut vorhanden ist, bleibt der Deckel drauf, bis der Meiler am 1. Juli geöffnet wird.

Nachdem Anzündschacht und Quandelschacht verschlossen waren, wurden mit einem Stab am Fuß dem Meilers und im oberen Teil des Meilers Löcher für Luftzufuhr und Rauchabzug gestochen. Die ständige Kontrolle dieser Löcher ist Otmar Lauth zufolge entscheidend für den Erfolg der Holzkohleproduktion, denn „der Meiler soll schwelen und nicht brennen“. Bei einer Verbrennung entstehe Asche und keine Kohle.

Da der Verkohlungsprozess von oben nach unten verläuft, werden die Löcher für den Rauchabzug immer wieder verschlossen und tiefer neu gestochen. Daneben muss auch der Erdmantel des Meilers ständig kontrolliert werden. Würden sich Risse im Erdmantel bilden, könnte unkontrolliert Luft eindringen und der Meiler könnte Feuer fangen. Dies würde nicht nur den Erfolg der Holzkohleproduktion gefährden, es wäre auch gefährlich. Otmar Lauth macht jedoch deutlich, dass die ständige Überwachung des Meilers die von ihm ausgehenden Gefahren minimiert: „So lange der Erdmantel geschlossen ist, ist der Meiler ungefährlich.“

Nach acht bis zehn Tagen wird der Verkohlungsprozess voraussichtlich abgeschlossen sein. Dann wird der Meiler mit Wasser abgelöscht und vollständig verschlossen. Im Anschluss soll er auskühlen. Am 1. Juli wird der Meiler dann geöffnet und die Holzkohle geerntet.

Die Holzkohle, die beim Projekt entsteht, wird für 23 Euro pro 10-Kilo-Sack zum Verkauf angeboten. Bezugsscheine können bei den Köhlerwochen erworben werden. Erhältlich ist die Kohle voraussichtlich ab dem 15 Juli.

Besucher können sich auch auf dem Köhlerlehrpfad über die Köhlerei informieren. Es sind auch Führungen möglich. Gruppen, die den Meilerplatz im Wildgehege besuchen wollen, können sich bei Wolfgang Stein, Tel. 06452/7579, anmelden.

Weitere Termine der Köhlerwochen im Wildgehege: Mittwoch, 21. Juni, 14 Uhr: Seniorennachmittag; Samstag, 24. Juni, 14 Uhr: Dorffest; Sonntag, 25. Juni, 10.30 Uhr: Schleppertreffen mit Vorführungen.

Von Juliane Becker