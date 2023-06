Kosten der Battenberger Drehleiter steigen auf 980000 Euro

Von: Thomas Hoffmeister

Eine Drehleiter vom Typ DLAK 23/12 soll bei Feuerwehr in Battenberg stationiert werden. © Feuerwehr Herdecke/nh

Weiter gestiegen sind die Kosten der Drehleiter für das Obere Edertal, die bei der Feuerwehr in Battenberg stationiert werden soll. Waren ursprünglich waren 650000 Euro veranschlagt, rechnet die Stadt inzwischen mit knapp einer Million Euro.

Battenberg – Erneut Ärger wegen der Drehleiter: Nachdem inzwischen ein geprüftes Ausschreibungsergebnis vorliegt, soll das so genannte Hub-Rettungsfahrzeug für das Obere Edertal, das in Battenberg stationiert wird, knapp eine Million Euro kosten (980 000 Euro). Auch die Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges vom Typ StLF 20/25 für die Battenberger Kernstadt-Feuerwehr wird deutlich teurer. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend gab es Zoff.

Zunächst scheiterte die Bürgerliste Laisa, Frohnhausen, Berghofen (BLLFB) mit dem Geschäftsordnungsantrag, getrennt über die Anschaffung der beiden Fahrzeuge abstimmen zu lassen. Dies fand keine Mehrheit.

„Das sind zwei komplett verschiedene Vorgänge“, hatte BLLFB-Fraktionsvorsitzender Stefan Waßmuth erklärt. Die Anschaffung des Staffellöschfahrzeuges sei für ihn und seine Fraktion relativ unstrittig. Bei den Kosten der Drehleiter fühle er sich jedoch getäuscht. Ursprünglich sei von 650 000 Euro die Rede gewesen, im Haushaltsplan seien 750 000 Euro veranschlagt. Im März seien 853 800 Euro genannt worden. Nun müsse man von 980 000 Euro ausgehen. Er habe von vornherein Bedenken gegen das Projekt gehabt, sagte Waßmuth: „Ich lasse mich nicht nochmal von einem Kostenvoranschlag blenden.“ In einem vergleichbaren Fall würde er „gleich dagegen stimmen“.

SPD: Bekommen wir höhere Zuschüsse?

Kritik an den Kostensteigerungen übte auch Petra Henkel (SPD). „Das sind jetzt fast 400 000 Euro mehr“, sagte die Fraktionsvorsitzende. „Bekommen wir dann auch höhere Zuschüsse?“

Dem sei leider nicht so, antwortetet Bürgermeister Christian Klein. „Es gilt der alte Bewilligungsbescheid.“ Demnach bekommt die Stadt Battenberg eine Landesbeihilfe von 279 000 Euro für die Drehleiter und 92 000 Euro das Staffellöschfahrzeug.

Die Nachbarkommunen hatten sich bereit erklärt, sich – gestaffelt nach ihren Einwohnerzahlen – an den Kosten der Drehleiter zu beteiligen. So sollte Allendorf/Eder 52 392 Euro, Hatzfeld 27 528 und Bromskirchen 18 056 Euro überweisen. „Ich vertraue auf das Wort der Kollegen“, sagte Christian Klein dazu. Beschlüsse der Nachbarkommunen dazu seien ihm jedoch nicht bekannt. Die Nachbarn seien nicht verpflichtet, sich auch mit höheren Sätzen an den Mehrkosten zu beteiligen.

Kritik am Finanzministerium

Über die Mehrwertsteuer gönne sich hingegen das Finanzministerium bei gestiegenen Kosten „noch einen richtigen Schluck aus der Pulle“, kritisierte Christian Klein. „Das finde ich – gelinde gesagt – eine Sauerei!“

Den von Stefan Waßmuth suggerierten Eindruck, das Parlament sei bei den Kosten für die Drehleiter „überrumpelt“ worden, könne man „so nicht stehen lassen“, sagte Wolfgang Stein (BL Dodenau). Büroleiter Reiner Zissel habe stets über die aktuellen Zahlen informiert. „Ich habe damals schon gesagt, dass wir Glück haben, wenn wir unter einer Million bleiben“, sagte Stein. Man solle „nicht so tun, als hätten wir die Augen und Ohren nicht offen gehabt.“

Brandschutz sei eine kommunale Pflichtaufgabe, waren sich alle Stadtverordneten einig. „Bund und Land geben Dinge vor, die Kommunen müssen es ausbaden“, sagt Dr. Andreas Salzmann (AfD). Er stimme der Anschaffung beider Feuerwehrfahrzeuge zu, „auch wenn es fürchterlich weh tut“ und hoffe, „dass die Nachbarn ein Einsehen haben“.

Sieben Gegenstimmen, drei Enthaltungen

Beschlossen wurde, über den Nachtrag dieses Jahres weitere 230 000 Euro für die Drehleiter DLAK 23/12 (Kosten: 980 000 Euro) und weitere 185 000 Euro für das Staffellöschfahrzeug StLF 20/25 (Kosten: 535 000 Euro) bereit zu stellen. 15 Stadtverordnete waren dafür, es gab sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen aus den Reihen der BLLFB und der SPD.

Bürgermeister Christian Klein geht davon aus, dass die Drehleiter im Sommer 2024 an die Feuerwehr der Kernstadt Battenberg ausgeliefert wird.