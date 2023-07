Dr. Harald Schneider aus Battenberg erhielt Verdienstkreuz am Bande

Von: Klaus Jungheim

Hohe Auszeichnung: Der Hessische Innenminister Peter Beuth (links) hat Dr. Harald Schneider aus Battenberg (rechts) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt, welches ihm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen worden war. © Paul Müller

Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat Dr. Harald Schneider aus Battenberg und Monika Staab aus Dietzenbach das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt, welches ihnen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen worden war.

Wiesbaden/Battenberg – „Mit großer Freude darf ich heute zwei vorbildliche Menschen für ihr ehrenamtliches Lebenswerk auszeichnen. Die Leistungen von Dr. Harald Schneider und das besondere ehrenamtliche Engagement von Monika Staab verdienen eine besondere Würdigung, sie sind ohne Frage eine echte Bereicherung für unsere Gesellschaft“, so Innenminister Peter Beuth. Monika Staab gilt als Pionierin im Frauenfußball. Dr. Harald Schneider als Koryphäe auf dem Gebiet der DNA-Analytik.

Dr. Harald Schneider trat 1991 seinen Dienst im Hessischen Landeskriminalamt an und arbeitete zunächst als Sachverständiger für molekulargenetische Untersuchungen. Im Jahr 1992 übernahm er die Leitung des Sachgebiets Serologie, und 2002 wurde ihm die Leitung des Fachbereiches DNA-Analytik und allgemeine Biologie übertragen. Seit 2004 ist er Leiter der Fachgruppe Biologie, DNA-Analytik und Textilkunde und zudem Experte für die selektive Hautschuppen-Präparation sowie für die verfeinerte PCR-Methode (Polymerase Kettenreaktion).

Seit seinem Dienstantritt hat er die forensische DNA-Analytik im Hessischen Landeskriminalamt etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Die im Jahr 2000 von ihm eingeführte und seitdem äußerst erfolgreich praktizierte Methode der „Hautschuppenanalyse“ brachte ihm besondere Beachtung und Anerkennung. Hierdurch konnte er mit einer bundesweiten Vorreiterrolle zur Aufklärung einer Vielzahl von Kapitalverbrechen beitragen „und im Amtshilfeverfahren diese herausragende Analyse auch anderen Landeskriminalämtern und ausländischen Kriminalbehörden zur Verfügung stellen“.

Dr. Schneider und sein Team hätten mit der DNA-Methode entscheidend zur Aufklärung im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke beitragen, „sodass dessen Mörder gefasst und verurteilt werden konnte“. Das unter seiner Leitung geführte DNA-Labor hat sich darüber hinaus als eine der ersten Untersuchungsstellen Deutschlands auf die Aufklärung von teilweise Jahrzehnte zurückliegenden Straftaten, den sogenannten „Cold Cases“, spezialisiert. Allein in Hessen konnten dadurch in den vergangenen 20 Jahren mehr als 30 Altfälle aufgeklärt werden.

Insgesamt konnten durch die von ihm entwickelte forensische DNA-Analyse inzwischen nach Schätzung des Landeskriminalamtes zwischen 500 und 600 Tötungsdelikte und bis zu 5000 Sexualverbrechen aufgeklärt werden.

In seiner Heimatstadt hat Dr. Harald Schneider mit persönlichen und finanziellen Engagement ein altes Fachwerkgebäude in der Ortsmitte saniert und dringend benötigten Wohnraum im Zentrum geschaffen. Bei Veranstaltungen im Rahmen des Projekts „Kunstweg“ in seinem Heimatort stellt er sein Privatgelände dem gemeinnützigen Verein für Veranstaltungen zur Verfügung.

„Dr. Harald Schneider ist in nationalen und internationalen Gremien wie der Spurenkommission als gemeinsame Kommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute vertreten und ist damit ein kriminalistisches Aushängeschild Hessens. Besondere Wertschätzung verdienen sein Beitrag und der seines Teams zur Aufklärung des Mordes an Dr. Walter Lübcke. Aber auch neben seiner wichtigen Arbeit findet er die Zeit, sich für seine Mitmenschen vor Ort einzusetzen“, sagte Innenminister Peter Beuth anlässlich der Aushändigung an Dr. Harald Schneider.