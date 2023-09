Erinnerung an legendäre Motorradrennen im Oberen Edertal

BMW-Gespann um die Schikane: Lokal-Matador Karl-Heinz Winter vom MSC Battenberg passierte mit seiner Beifahrerin Helga Bienhaus den Stroh-Rundballen vor dem Start-/Ziel-Bereich. © Peter Bienhaus

An die legendären Motorradrennen der 1950er-Jahre im Oberen Edertal erinnerte der Motorsportclub Battenberg mit der historischen Rundfahrt „Rund um Battenberg“.

Battenberg – Die Herzen der Motorsport-Freunde schlugen am Sonntagmittag höher, als die historische Rundfahrt „Rund um Battenberg“ stattfand. Rund 50 Motorräder und 30 Autos beteiligten sich an dem motorsportlichen Ereignis und begeisterten bei strahlendem Sonnenschein die zahlreichen Zuschauer.

Start zur historischen Rundfahrt: Vor der Hänsel-und-Gretel-Anlage war Start und Ziel für die Motorsport-Veranstaltung „Rund um Battenberg“ in der Bergstadt. Viele hundert Zuschauer verfolgten am Sonntag bei gutem Wetter die Fahrten der rund 80 Fahrzeuge. © Peter Bienhaus

Vor allem im Bereich der Hänsel-und-Gretel-Anlage mit dem Start und Ziel verfolgten mehrere hundert Besucher die interessanten Rundfahrten. Ausrichter war der Motorsportclub Battenberg (MSCB), der mit der historischen Rundfahrt auch an die legendären Motorradrennen der 50er-Jahre erinnerte.

Wieder einmal gab es in der Bergstadt lautes Motorengeräusch und speziellen Benzinduft. Zum Glück verlief die historische Rundfahrt ohne Zwischenfälle. „Es ist nichts passiert und es war eine gelungene Veranstaltung“, so am Ende der MSCB-Vorstand. Der Club wurde im Jahr 1950 gegründet.

Tim Röhle MSCB-Vorsitzender © Peter Bienhaus

MSCB-Vorsitzender Tim Röhle begrüßte die teilnehmenden Motorsportler und freute sich besonders über den sehr guten Zuschauerbesuch. Mit viel Aufwand hatte der MSCB an den Vortagen und vor Beginn die Rundfahrt-Strecke mit Stroh-Rundballen und Absperrbändern abgesichert.

Oldtimer-Auto-Rundfahrt: Flotte Runden drehten die alten Schätzchen auf dem Rundkurs. Die Zuschauer schwelgten in Erinnerungen beim Anblick der Fahrzeuge, die schon seit einigen Jahren aus dem aktuellen Straßenverkehr verschwunden sind. © Peter Bienhaus

Am Sonntag waren die betroffenen Straßen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Motorräder und Autos der Teilnehmer waren in der Hauptstraße startbereit aufgestellt und wurden von den Besuchern inspiziert. Ebenso tauschten sich die Fahrer hier mit ihren Erfahrungen aus.

Motorrad-Schau: Sehenswert waren die zahlreichen Motorräder, die am Sonntag in der Battenberger Hauptstraße aufgestellt waren und bewundert werden konnten. Hier entwickelten sich unter den Besuchern viele Fachsimpeleien. © Bienhaus, Peter

„Es ist kein Rennen“, betonte MSCB-Vorsitzender Röhle, „sondern eine Rundfahrt“. Er kündigte an, dass die Fahrzeuge in verschiedenen Klassen starten und rund 20 Minuten lang auf dem Rundkurs Marburger Straße, Königsberger Straße, Amselweg, Senonchesstraße und Dodenauer Straße unterwegs sind. Aufmerksam verfolgten die Zuschauer die Starts der 50 ccm-, 250 ccm-, 500 ccm- und 1000 ccm-Motorräder sowie der Rennmaschinen.

Die Autos waren in eine langsame und in eine schnelle Gruppe eingeteilt. Auf dem Streckenteil über die Marburger Straße vorbei an der Hänsel-und-Gretel-Anlage zeigten die Fahrer mit Geschick und erhöhter Geschwindigkeit ihre Fahrkünste. Die Zuschauer waren begeistert. Die Rundfahrten fanden einmal am Vormittag und noch einmal am Nachmittag statt. Von Peter Bienhaus