Menschen aus Oberasphe protestierten gegen Angliederung an Battenberg

Teilen

„Wir werden nie Battenberger“, waren sich die Oberaspher 1974 sicher. Und so kam es auch: Als einziges hessisches Dorf wurden sie doch noch in ihren „Wunschlandkreis“ Marburg-Biedenkopf eingegliedert. REPROS: mark adel/nh © Mark Adel

Oberaspher Straßenfest erinnert an die Gebietsreform von 1974. Vor 49 Jahren hatte es in Oberasphe heftige Proteste gegen die Entscheidung des Landes gegeben, das Dorf der Stadt Battenberg in Waldeck-Frankenberg anzugliedern.

Oberasphe – Strohpuppen baumelten an Laternenmasten, Autos der Stadtverwaltung wurden eingekesselt: Mit allen Mitteln wehrten sich die Oberaspher Bürger 1974 gegen die Eingemeindung nach Battenberg. Sie wollten Marburg-Biedenkopfer werden. Sie hatten Erfolg, und ihre Geschichte ist hessenweit einmalig.

Das große Jubiläum steht erst im nächsten Jahr an: Mit dem Kreis Marburg-Biedenkopf feiert dann auch die Großgemeinde Münchhausen ihr 50-jähriges Bestehen. Und dazu gehört auch Oberasphe. Dort wird schon dieses Jahr gefeiert, aus einer Tradition heraus: Nach ihrem Erfolg 1974 trafen sich die Bürger zu einem spontanen Straßenfest. Das findet seitdem alle sieben Jahre statt, am kommenden Wochenende, vom 7. bis 10. Juli, zum achten Mal in 49 Jahren.

Historisch gesehen gehörte Oberasphe lange zum Hinterland – bis 1932, als das Hinterland neu aufgeteilt wurde. Damals kam das Dorf zum Kreis Frankenberg.

Manche Orte machten die Reformen der 1970er-Jahre freiwillig mit, andere protestierten heftig. Es wurde verhandelt, oft bis tief in die Nacht. Auch zwischen Oberasphe und Battenberg. Alte Fernsehaufnahmen zeigen, wie erbittert sich die Bürger wehrten. Während anderswo die Proteste ohne Wirkung blieben, hatten die gerade einmal 300 Einwohner Erfolg. Der Vergleich mit dem gallischen Dorf von Asterix und Obelix, die sich erbittert gegen die Römer wehrten, macht seitdem oft die Runde.

Eigentlich habe man den Einwohnern versprochen, sie bei der Neugliederung Marburg-Biedenkopf zuzuordnen, sagt der Oberaspher Heimatforscher Horst Wagner. „Dann war das Entsetzen groß.“ Im September 1973 beschloss nämlich der Landtag, dass die Gemeinden Frohnhausen und Oberasphe nach Battenberg eingegliedert werden. Die beiden Nachbardörfer trennt ein guter Kilometer, Frohnhausen ist bis heute Battenberger Stadtteil.

Korbach war das Problem

Dabei hatten die Oberaspher gar kein Problem mit Battenberg. Aber das 50 Kilometer entfernte Korbach als Kreisstadt wollte man nicht akzeptieren. Man fürchtete, regelmäßig in die dortige Kreisverwaltung zu müssen.

Schon 1932, als das Amt Battenberg zum Kreis Frankenberg kam, habe es in Oberasphe Unmut gegeben, sagt Horst Wagner. „Man fühlte sich kulturell und geographisch dem Raum Marburg-Biedenkopf zugehörig.“

Schon am Tag nach der Entscheidung in Wiesbaden reagierten die Oberaspher. Die Fahne am Bürgermeisterzimmer wurde mit einem Trauerflor behängt, eine Bürgerinitiative gründete sich. Die Bürger hängten Protesttransparente auf – und Strohpuppen als Symbole für die Politiker, die gegen das Dorf entschieden hatten. Die Gemeindevertretung trat zurück.

Am 10. Januar 1974 holten Beamte aus Frankenberg und Battenberg Gemeindeakten in Oberasphe ab. Ein erster Versuch war bereits gescheitert, nun wartete eine große Menschenmenge auf die Verwaltungsmitarbeiter. Während die Beamten im Verwaltungszimmer saßen, wurden die Kirchenglocken geläutet und die Sirene ausgelöst. Es kam zu tumultartigen Szenen. Die Beamten mussten, eingekesselt von Demonstranten, im Schritttempo zum Ortsausgang fahren.

Protest mit allen Mitteln

Ein Protest mit allen Mitteln, und nicht immer legal, gaben Dorfbewohner später unter vorgehaltener Hand zu. Letztlich hatte der erbitterte Widerstand aber Erfolg. Im „Gesetz zur Neugliederung der Landkreise Marburg und Biedenkopf“ vom 12. März 1974 wurde beschlossen: „Die Gemeinden Münchhausen, Niederasphe, Simtshausen und Wollmar und der Ortsteil Oberasphe der Stadt Battenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, werden zu einer Gemeinde im Landkreis Marburg mit dem Namen Münchhausen“ zusammengeschlossen.

Schnell war klar: Der Erfolg muss gefeiert werden. Es blieb keine Zeit, ein Zelt zu organisieren. Stattdessen wurde die Straße „Weite Höhe“ als Ort auserkoren. Seitdem findet das Straßenfest am ersten Juli-Wochenende statt – alle sieben Jahre. nh

Im Pulk: Zahlreiche Menschen umkreisten im Jahr 1974 den Wagen, der Gemeindeakten in Oberasphe abholte. © Mark Adel