Öffnung des Meilers: Dodenauer Köhler ernten Früchte ihrer Arbeit

Ender der Köhlerwochen im Wildgehege

+ © Juliane Becker Dampf, Rauch und harte Arbeit: Schrittweise wird der Dodenauer Meiler abgetragen. Dabei werden Erde und Holzkohle sorgfältig voneinander getrennt. Auf dem Meiler (von links) Oliver Kessler, Dieter Womelsdorf und Otmar Lauth, im Radlader Karlfried Bäumner. © Juliane Becker

Mit Öffnung des Meilers gingen am Samstag die Dodenauer Köhlerwochen zu Ende. Die gewonnene Holzkohle muss nun noch trocknen und wird dann verkauft.

Dodenau – Inmitten dicker Schwaden aus Wasserdampf und Rauch sind Otmar Lauth und die Hilfsköhler kaum zu sehen. Schicht für Schicht tragen sie den Kohlenmeiler im Dodenauer Wildgehege ab und ernten die Früchte monatelanger Arbeit: Tiefschwarze, bläulich schimmernde Holzkohle.

Am Samstag wurde der Kohlenmeiler im Wildgehege geöffnet. Die Köhlerwochen fanden damit ihren Abschluss. Der Verein „825 Jahre Dodenau“ blickt auf eine abwechslungsreiche Zeit zurück, die von hoher Bereitschaft zu Einsatz und Engagement der am Projekt beteiligten Personen geprägt war.

Rund um die Uhr gehegt und gepflegt

„Der Meiler wurde rund um die Uhr von unseren Köhlern gehegt und gepflegt“, sagte Wolfgang Stein, Vorsitzender des Vereins, bei seiner Ansprache zur Öffnung des Meilers. Er dankte allen Helfern und Spendern: Ohne diese wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Die Jagdhornbläser Allendorf sorgten für Musik bei der Öffnung des Meilers.

Der Meiler wurde von Otmar Lauth und den Hilfsköhlern unter Mitwirkung der Feuerwehr Dodenau nach und nach abgetragen. Erde und Holzkohle wurden weggeschaufelt und abtransportiert. Dabei wurde die Holzkohle immer wieder gewässert. Im Inneren des Meilers herrschten noch Temperaturen von mehren Hundert Grad. Durch das Wasser sollte die Kohle gekühlt werden und es sollte verhindert werden, dass sie Feuer fängt, wenn sie noch an einzelnen Stellen glimmt. Die nasse Kohle muss jetzt noch trocknen und wird dann in Säcke gefüllt.

Veranstalter sind zufrieden

Der Verein „825 Jahre Dodenau“ sei, so Vorsitzender Wolfgang Stein, mit dem Verlauf der Köhlerwochen zufrieden. Am Eröffnungswochenende habe man sich zwar mehr Besucher erhofft, aber das Dorffest und das Schleppertreffen zwei Wochen später seien gut besucht gewesen. Wenngleich es noch keine konkreten Pläne gibt, so denkt der Verein darüber nach, in einigen Jahren wieder ein Köhlerei-Projekt umzusetzen. jb

Service: Die Holzkohle soll am Samstag, 15. Juli, an die Käufer der Bezugsscheine ausgegeben werden. Wer dann keine Zeit hat, kann die Holzkohle später bei Wolfgang Stein abholen. Noch sind Bezugsscheine für die Holzkohle (ein 10-Kilo-Sack kostet 23 Euro) bei Wolfgang Stein, Telefon 06452/7579, erhältlich.

Von Juliane Becker